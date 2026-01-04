जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का बड़ा बयान, बोले– जिसने 45 ट्रिलियन डॉलर लूटा, उसी को भारत ने पीछे छोड़ा

मनोज सिन्हा ने कहा कि भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद बृज भूषण शरण सिंह उनके घनिष्ठ सहयोगी और मित्र हैं। उन्होंने कहा कि बृजभूषण शरण सिंह की आध्यात्म में रुचि पुरानी है। और उनके द्वारा कराया जा रहा यह आयोजन क्षेत्र के युवाओं के लिए विशेष रूप से प्रेरणादायी साबित होगा। उपराज्यपाल ने कहा कि पूरे देश में बीते कुछ वर्षों से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर चल रहा है। जो राष्ट्र निर्माण में अहम भूमिका निभा रहा है।