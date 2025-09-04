Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

शादी के महज 25 दिन बाद पति ने कर ली दूसरी शादी, पीड़िता ने ससुरालियों पर लगाए सनसनीखेज आरोप

गोण्डा जिले की एक विवाहिता ने पति व ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि दहेज में नकद और बाइक न मिलने पर उसे प्रताड़ित किया गया। पति ने दूसरी महिला से शादी कर ली। विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी गई। पीड़िता ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई है।

गोंडा

Sep 04, 2025

Gonda
सांकेतिक तस्वीर जेनरेट AI

गोण्डा जिले के छपिया थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न व दूसरी शादी का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।

पीड़िता सविता पाठक पत्नी रंजीत तिवारी निवासी ग्राम खजुरी का आरोप है कि उसका विवाह 2 जून 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उससे दहेज में एक लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी बीच, पति रंजीत तिवारी का संबंध पास के ही गांव की रहने वाली दिव्यांशी से हो गया। आरोप है कि 27 जून 2025 को पति परिवार की मिलीभगत से दिव्यांशी को घर से भगा लाया। चोरी-छिपे उसी से शादी भी कर ली। जब पीड़िता ने विरोध जताया तो पति, सास, देवर, जेठ और ननद ने उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि “चुपचाप नौकरानी की तरह रहो, नहीं तो लाश का भी पता नहीं चलेगा।

एसपी ने दिये सख्त कार्रवाई के निर्देश

विवाहिता ने बताया कि उसे लंबे समय तक ससुराल में कैद करके रखा गया था। किसी तरह मायके पहुंचकर उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। 31 अगस्त को परिजन उसे लेकर थाना छपिया पहुंचे और तहरीर दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने पहले पति और दिव्यांशी को पकड़ा था। तब दोनों ने शादी स्वीकार की। इसके बावजूद उसके उत्पीड़न की शिकायत पर कार्यवाही नहीं हो रही है। अब पीड़िता ने एसपी गोण्डा से विपक्षियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

Published on:

04 Sept 2025 10:33 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / शादी के महज 25 दिन बाद पति ने कर ली दूसरी शादी, पीड़िता ने ससुरालियों पर लगाए सनसनीखेज आरोप

