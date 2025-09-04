शादी के महज 25 दिन बाद पति ने कर ली दूसरी शादी, पीड़िता ने ससुरालियों पर लगाए सनसनीखेज आरोप

गोण्डा जिले के छपिया थाना क्षेत्र की एक विवाहिता ने अपने पति और ससुराल पक्ष पर दहेज उत्पीड़न व दूसरी शादी का गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है।
पीड़िता सविता पाठक पत्नी रंजीत तिवारी निवासी ग्राम खजुरी का आरोप है कि उसका विवाह 2 जून 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उससे दहेज में एक लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी बीच, पति रंजीत तिवारी का संबंध पास के ही गांव की रहने वाली दिव्यांशी से हो गया। आरोप है कि 27 जून 2025 को पति परिवार की मिलीभगत से दिव्यांशी को घर से भगा लाया। चोरी-छिपे उसी से शादी भी कर ली। जब पीड़िता ने विरोध जताया तो पति, सास, देवर, जेठ और ननद ने उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि “चुपचाप नौकरानी की तरह रहो, नहीं तो लाश का भी पता नहीं चलेगा।
विवाहिता ने बताया कि उसे लंबे समय तक ससुराल में कैद करके रखा गया था। किसी तरह मायके पहुंचकर उसने अपने परिजनों को पूरी घटना बताई। 31 अगस्त को परिजन उसे लेकर थाना छपिया पहुंचे और तहरीर दी। लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। पीड़िता का कहना है कि पुलिस ने पहले पति और दिव्यांशी को पकड़ा था। तब दोनों ने शादी स्वीकार की। इसके बावजूद उसके उत्पीड़न की शिकायत पर कार्यवाही नहीं हो रही है। अब पीड़िता ने एसपी गोण्डा से विपक्षियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।