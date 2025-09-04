शादी के महज 25 दिन बाद पति ने कर ली दूसरी शादी, पीड़िता ने ससुरालियों पर लगाए सनसनीखेज आरोप

पीड़िता सविता पाठक पत्नी रंजीत तिवारी निवासी ग्राम खजुरी का आरोप है कि उसका विवाह 2 जून 2025 को हिंदू रीति-रिवाज से हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष के लोग उससे दहेज में एक लाख रुपये नकद और एक मोटरसाइकिल की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया। इसी बीच, पति रंजीत तिवारी का संबंध पास के ही गांव की रहने वाली दिव्यांशी से हो गया। आरोप है कि 27 जून 2025 को पति परिवार की मिलीभगत से दिव्यांशी को घर से भगा लाया। चोरी-छिपे उसी से शादी भी कर ली। जब पीड़िता ने विरोध जताया तो पति, सास, देवर, जेठ और ननद ने उसे गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी और कहा कि “चुपचाप नौकरानी की तरह रहो, नहीं तो लाश का भी पता नहीं चलेगा।