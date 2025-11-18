ला नीना ने बढ़ाई ठिठुरन! कांपने लगी रातें, तापमान 8 डिग्री तक लुढ़का, क्या नवंबर के अंत तक होगी बारिश?

जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के चरम स्वरूप बढ़ रहे हैं। भारी बारिश के बाद पहाड़ों पर समय से पहले जमकर बर्फबारी हुई है। जिसका असर मैदानों में ठिठुरन के रूप में महसूस होने लगा है। कानपुर यूपी का सबसे ठंडा शहर रहा। सोमवार को रात का पारा 8 डिग्री पहुंच गया। जो सामान्य से 4.5 डिग्री कम रहा। अधिकतम तापमान भी मात्र 27.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। जो नवंबर का सबसे कम अधिकतम तापमान है। इन दिनों कानपुर कई बार प्रदेश का सबसे ठंडा शहर रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक ला नीना सक्रिय होते ही तापमान में और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी।