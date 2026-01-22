लखनऊ STF–पुलिस की संयुक्त कार्रवाई, 50 हजार का इनामी गैंगस्टर गिरफ्तार

आरोपी की पहचान मलखान सिंह पुत्र राकेश उर्फ भोदर के रूप में हुई है। वह थाना परसपुर क्षेत्र के ग्राम भयापुरवा मरचौर का रहने वाला है। पुलिस ने उसे थाना परसपुर क्षेत्र के अंतर्गत मरचौर मोड़, ग्राम हरदिहा डीहा टावर के पास से गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बीते 6 दिसंबर को थाना परसपुर में गैंगस्टर एक्ट की धारा के तहत पांच नामजद अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले में मलखान सिंह एक गैंग का सक्रिय सदस्य था। वह गिरफ्तारी से बचने के लिए लगातार फरार चल रहा था।