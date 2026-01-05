पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फेरबदल, पांच इंस्पेक्टर सहित 13 सब इंस्पेक्टर का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

कानून व्यवस्था को चुस्त धुरुस्त बनाए रखने के लिए पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर फिर बदल किया गया। पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने सोमवार की सुबह पांच इंस्पेक्टर और 13 सब इंस्पेक्टर के कार्य क्षेत्र में फेर बदल किया है। इंस्पेक्टर दिनेश सिंह को अपराध शाखा से प्रभारी जन सूचना सेल, मनकापुर में तैनात अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक हरिश्चंद्र भारती को प्रभारी निरीक्षक विशेष जांच प्रकोष्ठ, पुलिस लाइन से परमात्मा प्रसाद को अपराध शाखा, अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक तरबगंज राजकुमार यादव को अपराध शाखा, पुलिस लाइन से वीरेंद्र कुमार सिंह को अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक तरबगंज, चौकी प्रभारी दतौली सत्य प्रकाश सिंह को नगर कोतवाली की चौकी सेमरा, चौकी प्रभारी सेमरा उदित कुमार वर्मा को चौकी प्रभारी हथियागढ़ थाना छपिया, चौकी प्रभारी हथियागढ़ मयंक वर्मा को थाना इटियाथोक, चौकी प्रभारी खोरासा वीरपाल सिंह को चौकी प्रभारी दतौली, पुलिस लाइन से पवन मिश्रा को चौकी प्रभारी खुडासा थाना कोतवाली देहात, चौकी प्रभारी महाराजगंज मनीष कुमार को चौकी प्रभारी सोनी घूमटी, पिंटू कुमार यादव को कोतवाली नगर से चौकी प्रभारी महाराजगंज, चौकी प्रभारी सोनी घूमटी सुभाष विश्वकर्मा को कोतवाली देहात, योगेश यादव को मनकापुर से करनैलगंज, शिवनाथ को पुलिस लाइन से थाना कौड़िया, शुभम दुबे को पुलिस लाइन से थाना कौड़िया, राम आसरे यादव को तरबगंज से इटियाथोक, नंदकुमार राव को पुलिस लाइन से प्रभारी चुनाव सेल बनाया गया है।