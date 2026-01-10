10 जनवरी 2026,

शनिवार

मंत्री दारा सिंह चौहान का सख्त संदेश: कैदी फरार हुआ तो जेल अधीक्षक सस्पेंड, अयोध्या में नॉनवेज प्रतिबंध पर बड़ा बयान

गोण्डा पहुंचे कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने अयोध्या में नॉनवेज बिक्री प्रतिबंध पर मुख्यमंत्री योगी की सराहना की। कन्नौज जेल से कैदी फरार मामले में सख्त चेतावनी देते हुए कहा, अब जेल अधीक्षक जिम्मेदार होंगे।

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jan 10, 2026

कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान फोटो सोर्स पत्रिका

कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान फोटो सोर्स पत्रिका

गोण्डा जिले में विकसित भारत–जी राम जी जन जागरण कार्यक्रम के तहत भाजपा सरकार के कारागार मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री दारा सिंह चौहान बुधवार को अपने एकदिवसीय दौरे पर पहुंचे। सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने विकास कार्यों, अयोध्या में नॉनवेज प्रतिबंध और जेल व्यवस्था पर सरकार का पक्ष स्पष्ट किया।

गोंडा के दौरे पर पहुंचे कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार प्रदेश के हर जिले में विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है। सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने बताया कि सड़कों, स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून-व्यवस्था को मजबूत करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।

अयोध्या में नॉनवेज पर लगा प्रतिबंध, सरकार के फैसले का मंत्री ने किया स्वागत

प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने अयोध्या में नॉनवेज बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सवाल किया। इस पर मंत्री दारा सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल से बधाई दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है। मंदिर निर्माण के बाद वहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 15 किलोमीटर की परिधि में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। मंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। बल्कि धार्मिक स्थल की पवित्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए है। सरकार सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करती है। लेकिन अयोध्या की विशेष पहचान को सुरक्षित रखना भी जरूरी है।

कन्नौज में जेल के सभी स्टाफ सस्पेंड, यदि अब कैदी फरार हुए तो जेल अधीक्षक खुद को सस्पेंड समझे

वहीं कन्नौज जिले की जेल से दो कैदियों के फरार होने के मामले पर मंत्री ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने बताया कि इस मामले में संबंधित सभी स्टाफ को निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अब जेल व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री दारा सिंह चौहान ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि भविष्य में किसी भी जेल से कैदी फरार होते हैं। तो उसी दिन संबंधित जेल अधीक्षक स्वयं को निलंबित समझेगा। इसके बाद मंत्री ने विधानसभा क्षेत्र से आए भाजपा विधायकों के साथ बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की और विकास कार्यों की समीक्षा की।

10 Jan 2026 04:05 pm

