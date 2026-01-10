मंत्री दारा सिंह चौहान का सख्त संदेश: कैदी फरार हुआ तो जेल अधीक्षक सस्पेंड, अयोध्या में नॉनवेज प्रतिबंध पर बड़ा बयान

प्रेस वार्ता में पत्रकारों ने अयोध्या में नॉनवेज बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को लेकर सवाल किया। इस पर मंत्री दारा सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को दिल से बधाई दी। उन्होंने कहा कि अयोध्या भगवान श्रीराम की जन्मभूमि है। मंदिर निर्माण के बाद वहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आ रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 15 किलोमीटर की परिधि में मांस बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया है। मंत्री ने कहा कि यह निर्णय किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। बल्कि धार्मिक स्थल की पवित्रता और गरिमा बनाए रखने के लिए है। सरकार सभी धर्मों और समुदायों का सम्मान करती है। लेकिन अयोध्या की विशेष पहचान को सुरक्षित रखना भी जरूरी है।