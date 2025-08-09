देवीपाटन मंडल में रक्षाबंधन का नया इतिहास, ट्रांसजेंडर समुदाय ने बढ़ाया मान

रक्षाबंधन के पावन पर्व पर ट्रांसजेंडर समुदाय की बड़ी संख्या में बहनें देवीपाटन मंडल के आयुक्त श्री शशि भूषण लाल सुशील को राखी बांधने आयीं। उन्होंने आयुक्त को राखी बांधकर उनके अच्छे स्वास्थ्य, दीर्घायु और समृद्ध जीवन की कामना की। यह पहला मौका था जब ट्रांसजेंडर समाज की बहनों ने इस स्तर पर आकर इतने आत्मीय और पवित्र रूप में त्योहार मनाया। आयुक्त श्री सुशील ने भी सभी बहनों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे इस स्नेह और आशीर्वाद से भावुक हो उठे हैं। उन्होंने ट्रांसजेंडर समुदाय के सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन भी दिया। इस अवसर पर ट्रांसजेंडर बहनों ने सभी अधिकारियों और उपस्थित अतिथियों को भी राखी बांधी, मिठाइयाँ खिलाईं और पूरे वातावरण को अपनत्व से भर दिया। कार्यक्रम में मुख्य विकास अधिकारी गोंडा, अपर आयुक्त, अपर पुलिस अधीक्षक सहित कई अधिकारीगण उपस्थित रहे और इस अनोखे आयोजन का हिस्सा बने।