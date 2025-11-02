अब पंचायत चुनाव में फर्जी वोट डालने वालों की खैर नहीं, आयोग ला रहा स्मार्ट मोबाइल एप, मतदान स्थल पर ही पकड़ जाएंगे

फिलहाल मतदाता सूचियों में फोटो शामिल न होने के कारण फर्जी मतदान की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इस स्थिति से निपटने के लिए आयोग ने मध्य प्रदेश में सफल रहे प्रयोग की तर्ज पर यह एप तैयार करने का निर्णय लिया है। मतदान के दिन पीठासीन अधिकारी अपने मोबाइल नंबर से लॉगइन कर इस एप के जरिये प्रत्येक मतदाता की फोटो कैप्चर करेंगे। यह फोटो विशिष्ट मतदाता नंबर के साथ तत्काल सर्वर पर अपलोड हो जाएगी।