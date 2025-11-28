पुलिस विभाग फिर हुआ तबादला, 7 इंस्पेक्टर 2 सब इंस्पेक्टर को मिली नई तैनाती, देखें लिस्ट, किसे किस थाने का मिला प्रभार

एसपी विनीत जायसवाल ने शुक्रवार को विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया है। इनमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात संजय कुमार सिंह को खरगूपुर थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। शमशेर बहादुर सिंह प्रभारी डीसीआरबी को प्रभारी निरीक्षक देहात कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक छपिया बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी को प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज, प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज यशवंत कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खोडारे, प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज तेज प्रताप सिंह को प्रभारी निरीक्षक कौड़िया, प्रभारी निरीक्षक थाना वजीरगंज नरेंद्र प्रताप राय को प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज, प्रभारी निरीक्षक थाना कौड़िया गोविंद कुमार को प्रभारी निरीक्षक उमरी बेगमगंज, थानाध्यक्ष ख़ोडारे प्रबोध कुमार को प्रभारी निरीक्षक छपिया, थानाध्यक्ष खरगूपुर प्रदीप कुमार सिंह को डीसीआरबी का प्रभारी बनाया गया है। बीते दो दिन पहले एसपी ने 13 सब इंस्पेक्टर और 23 हेड कांस्टेबल को एक जगह से दूसरे जगह पर तैनात किया था।