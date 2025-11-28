Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

पुलिस विभाग फिर हुआ तबादला, 7 इंस्पेक्टर 2 सब इंस्पेक्टर को मिली नई तैनाती, देखें लिस्ट, किसे किस थाने का मिला प्रभार

पुलिस विभाग में ताबड़तोड़ तबादलों का दौर जारी है। 13 इंस्पेक्टर और 22 हेड कांस्टेबल के बाद अब 7 इंस्पेक्टर और दो सब इंस्पेक्टर थानाध्यक्षों का तबादला किया है। आइये जानते हैं। किसे किस थाने का प्रभार  गया है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 28, 2025

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाए रखने के लिए काफी समय से एक स्थान पर तैनात रहे। 8 थानाध्यक्षों की तैनाती में फेरबदल किया है। जबकि एक इंस्पेक्टर को नई तैनाती मिली है।

एसपी विनीत जायसवाल ने शुक्रवार को विभाग में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर किया है। इनमें प्रभारी निरीक्षक कोतवाली देहात संजय कुमार सिंह को खरगूपुर थाने का प्रभारी निरीक्षक बनाया गया है। शमशेर बहादुर सिंह प्रभारी डीसीआरबी को प्रभारी निरीक्षक देहात कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक छपिया बिंदेश्वरी मणि त्रिपाठी को प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज, प्रभारी निरीक्षक वजीरगंज यशवंत कुमार सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खोडारे, प्रभारी निरीक्षक कर्नलगंज तेज प्रताप सिंह को प्रभारी निरीक्षक कौड़िया, प्रभारी निरीक्षक थाना वजीरगंज नरेंद्र प्रताप राय को प्रभारी निरीक्षक करनैलगंज, प्रभारी निरीक्षक थाना कौड़िया गोविंद कुमार को प्रभारी निरीक्षक उमरी बेगमगंज, थानाध्यक्ष ख़ोडारे प्रबोध कुमार को प्रभारी निरीक्षक छपिया, थानाध्यक्ष खरगूपुर प्रदीप कुमार सिंह को डीसीआरबी का प्रभारी बनाया गया है। बीते दो दिन पहले एसपी ने 13 सब इंस्पेक्टर और 23 हेड कांस्टेबल को एक जगह से दूसरे जगह पर तैनात किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

28 Nov 2025 04:04 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / पुलिस विभाग फिर हुआ तबादला, 7 इंस्पेक्टर 2 सब इंस्पेक्टर को मिली नई तैनाती, देखें लिस्ट, किसे किस थाने का मिला प्रभार

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बीएलओ विपिन यादव की मौत के बाद राजनीतिक घमासान, राहुल गांधी–अखिलेश यादव ने BJP और EC पर गंभीर आरोप लगाए

Gonda
गोंडा

गोंडा पहुंचे एडीजी जोन, गोरखपुर…पुलिस कार्यालय का किए निरीक्षण, संविधान की दिलाए शपथ

Up news, gorakhpur
गोंडा

पुलिस विभाग में 13 सब इंस्पेक्टर 22 हेड कांस्टेबल का ट्रांसफर, देखें लिस्ट

फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

SIR ड्यूटी में लगे शिक्षक ने जहर खाकर दी जान, पत्नी से बोला- SDM और BDO परेशान कर रहे

गोंडा

गोंडा में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, पांच लुटेरे गिरफ्तार, 2 के पैर में लगी गोली

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.