बीएलओ विपिन यादव की मौत के बाद राजनीतिक घमासान, राहुल गांधी–अखिलेश यादव ने BJP और EC पर गंभीर आरोप लगाए

यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने भी आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं, बल्कि जिम्मेदार अफसरों के दबाव में हुई मजबूर मौत है। उन्होंने कहा कि विपिन यादव ने मरने से पहले साफ बताया था कि एसडीएम, बीडीओ और लेखपाल की लगातार धमकियों से तंग आकर उन्होंने जहर खाया। राय ने मांग की कि जिन अधिकारियों का नाम मृतक ने लिया है, उन पर हत्या का केस दर्ज किया जाए। कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार में बीएलओ लगातार दबाव और डर के माहौल में काम कर रहे हैं।