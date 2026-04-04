ईरान पर बयान से गरमाई सियासत, बाबा रामदेव के बयान पर बृजभूषण बोले– यह स्वदेशी बाबा का निजी विचार?

उत्तर प्रदेश के गोंडा से एक बार फिर राजनीतिक बयानबाजी चर्चा में है। योग गुरु बाबा रामदेव के उस बयान को लेकर बहस तेज हो गई है। जिसमें उन्होंने इजराइल-ईरान के बीच जारी तनाव के दौरान कहां जा रहा है कि उन्होंने ईरान के प्रति समर्थन जताया है। इस पूरे मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा कि यह बाबा रामदेव का व्यक्तिगत नजरिया है। इसे किसी राजनीतिक या संगठनात्मक रुख से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में हर व्यक्ति को अपनी सोच और विचार रखने की आजादी है।