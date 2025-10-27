Rain Alert: फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 48 घंटे में आंधी- तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, फसलों को हो सकता नुकसान

Rain Alert in up: उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने निम्न दबाव क्षेत्र से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक फैली द्रोणी रेखा (ट्रफ) और निचले वायुमंडल में अरब सागर से आ रही है। नमी के साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सटे जिलों में 27 अक्तूबर को बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वर्तमान समय में खरीफ की मुख्य फसल धान की मड़ाई का काम चल रहा है। अधिकांश किसानों ने फसल को काटकर खेतों में सूखने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में बारिश होने से धान की फसलों का नुकसान होने की संभावना किसान जता रहे हैं।