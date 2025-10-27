Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

Rain Alert: फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 48 घंटे में आंधी- तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, फसलों को हो सकता नुकसान

Rain Alert: बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र अगले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के तट को पार करते हुए चक्रवर्ती तूफान का रूप ले सकता है। इसका आंशिक असर अगले 48 घंटे में उत्तर प्रदेश को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आंधी- तूफान के साथ तेज बारिश की संभावना जताई गई है।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 27, 2025

Rain Alert

सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

Up Rain Alert: यूपी में मौसम का मिजाज बदलने वाला है। मौसम शुष्क और आंशिक रूप से बादल छाए रहने के आसार हैं। जबकि प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में सक्रिय मौसमी तंत्रों के कारण असमय बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक तापमान में हल्की गिरावट और कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की चेतावनी जारी की है।

Rain Alert in up: उत्तर प्रदेश मौसम विभाग के वैज्ञानिकों का कहना है कि पूर्व-मध्य अरब सागर पर बने निम्न दबाव क्षेत्र से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश तक फैली द्रोणी रेखा (ट्रफ) और निचले वायुमंडल में अरब सागर से आ रही है। नमी के साथ पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिलेगा। इसके चलते बुंदेलखंड क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सटे जिलों में 27 अक्तूबर को बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। वर्तमान समय में खरीफ की मुख्य फसल धान की मड़ाई का काम चल रहा है। अधिकांश किसानों ने फसल को काटकर खेतों में सूखने के लिए छोड़ दिया है। ऐसे में बारिश होने से धान की फसलों का नुकसान होने की संभावना किसान जता रहे हैं।

29, 30, 31 अक्टूबर को पूर्वी यूपी के जिलों में बारिश की संभावना

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र के कारण 28 अक्तूबर को आंध्र प्रदेश तट को पार करते हुए एक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। जिसके कमजोर अवशेष दक्षिणी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के मौसम को प्रभावित करेंगे। इससे 29 से 31 अक्तूबर के बीच पूर्वांचल के कुछ जिलों में गरज-चमक के साथ बारिश की संभावना बनी रहेगी।

तापमान में शुरू हुई गिरावट, सुबह शाम ठंड का एहसास

मौसम के रुख को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा था कि छठ पर्व तक प्रदेश में ठंड बढ़ने लगेगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में सुबह और शाम के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। तापमान 1 से 2 डिग्री तक नीचे आया है। कई इलाकों में सुबह के समय हल्का कोहरा भी छाने लगा है। शहरों के मुकाबले गांवों में ठंड का असर ज्यादा महसूस किया जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान 30 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मानसून

Rain Alert in UP

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Oct 2025 09:24 am

Published on:

27 Oct 2025 08:59 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / Rain Alert: फिर बदला मौसम का मिजाज, अगले 48 घंटे में आंधी- तूफान के साथ बारिश का अलर्ट, फसलों को हो सकता नुकसान

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आधी रात 13 वर्षीय किशोरी लापता, मां ने तीन युवकों पर लगाया अपहरण का आरोप

Gonda
गोंडा

छठ महापर्व पर प्रशासन की बड़ी तैयारी, घाटों से लेकर सोशल मीडिया तक निगरानी, IG-DM-SP ने लिया जायजा

Gonda
गोंडा

कार और बाइक की टक्कर, 8 फीट हवा में उछलकर सड़क पर गिरी छात्रा, वीडियो में कैद हुआ दिल दहला देने वाला हादसा!

Gonda
गोंडा

हाईटेंशन लाइन से चिपककर उल्टा लटका युवक, देखने वालों के उड़ गए होश, दर्दनाक मौत

Gonda
गोंडा

पापा ने मम्मी को पहले चाकू से मारा… फिर हथौड़े से कूचा, मासूम की बात सुनकर सन्न रह गए लोग

गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.