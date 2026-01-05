अखिलेश पर रमापति राम त्रिपाठी का तंज—‘वो साफ हैं और साफ हो जाएंगे, पंकज चौधरी के बयान को लेकर कह दी ये बात

गोंडा जिले में पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह के तत्वाधान में आयोजित राष्ट्रकथा महोत्सव में बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रमापति राम त्रिपाठी रितेश्वर महाराज की कथा सुन उनसे आशीर्वाद लिया। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कई बड़े बयान दिए। ब्राह्मण विधायकों की बैठक के बाद अखिलेश द्वारा आयोजित भोज कार्यक्रम में दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अखिलेश जो बोल रहे हैं। वह उनकी बौखलाहट है। वह बीजेपी को छू नहीं पाएंगे। आज देश के 24 ऐसे राज्य हैं। जहां पर या तो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं। या फिर उनके सहयोगी दलों के है। बीजेपी अब सर्वमान्य पार्टी बन गई है। देश ही नहीं दुनिया के लोग आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सम्मान करते हैं। उनसे मिलना चाहते हैं। अब बीजेपी को वह छू नहीं पाएंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति राजनीतिक पार्टी चलता है। तो उसे कुछ ना कुछ तो कहना ही होता है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अखिलेश का पीडीए ध्वस्त हो गया। अब पीडीए है कहां? पंकज चौधरी के प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद जिस तरह से लोग उमड़े उसके बाद पीडीए खत्म हो गई। अब पीडीए उनके परिवार में सिमट गई। ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर पूछे गए सवाल पर कहा कि उस पर हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन प्रेरणास्थल पर किसकी मूर्ति का उद्घाटन हुआ।