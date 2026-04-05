शीला हत्याकांड: इंस्टाग्राम से दोस्ती, बिहार के युवक से प्यार… 4 साल में वसूले 1.50 लाख डिमांड बढ़ी तो गला दबाकर हत्या

गोंडा जिले के देहात कोतवाली क्षेत्र के भीटी भदवाल गांव में सामने आए 25 वर्षीय शीला हत्याकांड की परतें खुलने के बाद कहानी में एक नया मोड़ सामने आया है। जिसमें प्रेम और पैसों का जाल साफ दिखाई देता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम के जरिए बिहार के रहने वाले अरुण से शीला का संपर्क हुआ। खुद को आर्थिक रूप से संपन्न परिवार की लड़की बताकर अरुण को प्रभावित कर लिया। धीरे-धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ी। और यह रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़कर प्रेम में बदल गया। कुछ दिनों बाद शीला ने अरुण से कहा कि उसे कुछ पैसों की जरूरत है। प्रेम प्रसंग शुरू होने के बाद पहली बार उसने पैसों की डिमांड किया था। अरुण के अनुसार उसने उसकी जरूरत पूरा करने के लिए खुद तथा अपने दोस्तों से मिलकर 20 हजार रुपये उसे दिए। इसके बाद उसे लगा कि अब अरुण उसकी हर जरूरत को पूरा करेगा। खुद का शौक पूरा करने के लिए उसकी डिमांड लगातार बढ़ती गई। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की रहने वाली शीला महंगी कपड़े पहनकर अरुण के सामने खुद को बड़े घराने की बेटी साबित करती थी। ऐसे में शीला ने अरुण को ही अपनी इच्छाएं पूरी करने का जरिया बना लिया। धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार से ज्यादा पैसों के लेन-देन पर टिक गया। 4 साल के प्यार में उसने अरुण से करीब डेढ़ लाख रुपये वसूले हत्या करने के एक दिन पहले भी और उन्हें उसे 11000 दिए थे।