SIR फॉर्म नहीं भरूंगी, मेरा वोट कोई नहीं छीन सकता; पल्लवी पटेल का केंद्र सरकार पर सीधा हमला

गोंडा : अपना दल (कमेरावादी) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सिराथू विधायक पल्लवी पटेल ने मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SIR) को लेकर शुक्रवार को खुला ऐलान कर दिया- 'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी।' गोंडा के सरदार पटेल सेवा संस्थान में पंचायत चुनाव की तैयारियों की समीक्षा बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में पल्लवी पटेल ने केंद्र सरकार पर करारा प्रहार करते हुए कहा, 'मैं इस देश की जन्मजात नागरिक हूं। मेरे पास सभी वैध दस्तावेज हैं, मैं बचपन से वोट डाल रही हूं। फिर मैं फॉर्म क्यों भरूं? अगर मैं फॉर्म नहीं भरूंगी तो क्या मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया जाएगा? मेरा मताधिकार कोई नहीं छीन सकता।'