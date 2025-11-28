तेंदुआ को पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा… फंसा कुछ ऐसा हंसी नहीं रोक पाएंगे आप

बहराइच : बहराइच में इन दिनों एक तेंदुए का आतंक चल रहा है। तेंदुए ने एक महिला पर हमला करके उसे मार दिया था। इसी के बाद से वन विभाग ने दिन-रात सर्च ऑपरेशन चला रखा है। इसी जद्दोजहद में वन विभाग ने तेंदुआ को पकड़ने के लिए बहराइच के फखरपुर थाना क्षेत्र के उमरी दहलों में दो पिंजरे लगाए गए थे। इसमें तेंदुए के चारे के रूप में एक बकरी बांधी थी।