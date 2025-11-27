Patrika LogoSwitch to English

लखनऊ

प्रधानी चुनाव जीतने का देख रहे हैं सपना तो सबसे पहले SIR पर बनाएं नजर और अभी से शुरू कर दें यह काम

UP Gram Pradhan Chunav 2026 tips : उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी धीरे-धीरे तेज हो रही है। अगर आप भी ग्राम प्रधान की चुनाव लड़ना चाह रहे हैं तो यह जानकारी आपके लिए अहम हो सकती है।

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Nov 27, 2025

Symbolic Image Generated By Gemini

लखनऊ :उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी धीरे-धीरे तेज हो रही है। ग्राम प्रधान बनने का सपना देखने वाले हजारों उम्मीदवार अभी से मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 90% नए उम्मीदवार बिना सही रणनीति के चुनाव हार जाते हैं। यहां पर कुछ टिप्स हैं जिनसे आपकी उम्मीदवारी बेहतर हो सकती है।

SIR पर रखें पैनी नजर

सबसे पहली और सबसे जरूरी रणनीति मतदाता सूची की बारीकी से जांच करना है। उम्मीदवार सुनिश्चित करें कि आपके समर्थक मतदाता सूची में शामिल हैं। जो गांव में नहीं रहते, उनके नाम हटाने की प्रक्रिया पर ध्यान दें। क्योंकि अभी विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) का काम चल रहा है, इसमें अपने मतदाताओं का नाम जुड़वाने में BLO का सहयोग करें।

50 से 60 घर पर बनाएं माइक्रो कमेटी

हर 50-60 घर पर एक 7-8 सदस्यीय माइक्रो कमेटी बनाएं। इसमें 2 युवा, 2 महिलाएं, 1 किसान, 1 बुजुर्ग और 1 शिक्षित व्यक्ति को शामिल करें। इन कमेटियों की हर हफ्ते मीटिंग करें। यह आपकी जीत में सहायक बन सकती है।

यूथ के साथ करें कनेक्ट

गांव के युवाओं को अपने अभियान का मुख्य आधार बनाएं। उन्हें छोटी-छोटी जिम्मेदारियां दें। सोशल मीडिया (फेसबुक, व्हाट्सएप) का उपयोग करके गांव के लोगों के बीच अपनी छवि एक सुलझे हुए, शिक्षित और सक्रिय उम्मीदवार के तौर पर पेश करें।

ऐसे वादे करें जो गांव की जरूरत हों

गांव की जरूरत के मुताबिक वादें करें, जो बच्चे-बूढ़े हर वर्ग के लिए उपर्युक्त हों। गांव में समस्याओं का आंकलन करें। जमीन से जुड़े मुद्दों को उठाएं जैसे सड़क की मरम्मत, नाली-खड़ंजा, पेयजल आपूर्ति, गाँव की साफ-सफाई और किसानों की समस्याओं।

सरकारी योजनाओं का गांव वालों को लाभ दिलाएं

गांव वालों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाएं। जनता को बताएं कि आप सरकारी योजनाओं (जैसे पीएम आवास योजना, आयुष्मान भारत, मनरेगा) को गांव में कैसे पारदर्शिता के साथ लागू करेंगे। लोगों के बीच विश्वास जताएं कि आप सिर्फ वादे नहीं बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारने की क्षमता रखते हैं।

Nov 27, 2025

27 Nov 2025 09:51 pm

प्रधानी चुनाव जीतने का देख रहे हैं सपना तो सबसे पहले SIR पर बनाएं नजर और अभी से शुरू कर दें यह काम

