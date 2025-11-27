प्रधानी चुनाव जीतने का देख रहे हैं सपना तो सबसे पहले SIR पर बनाएं नजर और अभी से शुरू कर दें यह काम

लखनऊ :उत्तर प्रदेश में 2026 में होने वाले त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव की सरगर्मी धीरे-धीरे तेज हो रही है। ग्राम प्रधान बनने का सपना देखने वाले हजारों उम्मीदवार अभी से मैदान में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि 90% नए उम्मीदवार बिना सही रणनीति के चुनाव हार जाते हैं। यहां पर कुछ टिप्स हैं जिनसे आपकी उम्मीदवारी बेहतर हो सकती है।