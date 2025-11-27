यूपी के दो हाईवे अब हो जाएंगे सिक्स-लेन, 2.5 घंटे में तय होगी लखनऊ से वाराणसी की दूरी, 1 घंटे में सीतापुर से लखनऊ

NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सौरभ चौरसिया के अनुसार, इस हाईवे पर प्रतिदिन लाखों वाहन गुजरते हैं, जिससे जाम और दुर्घटनाएं आम हैं। विस्तार से वाहनों की रफ्तार बढ़ेगी और सुरक्षा में सुधार होगा। लागत के लिहाज से यह 9,500 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, जिसमें 3,500 करोड़ जमीन अधिग्रहण पर और 6,000 करोड़ निर्माण (सड़क, पुल-पुलिया, इंटरचेंज) पर खर्च होंगे। अक्टूबर 2025 में विस्तृत सर्वेक्षण शुरू हो चुका है, जिसमें वाहन दबाव, यात्री सुविधाएं और पर्यावरण प्रभाव का आकलन शामिल है। डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) तैयार है और नवंबर 2025 तक जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया तेज हो गई है। केंद्र व राज्य सरकार की संयुक्त मंजूरी मिल चुकी है। निर्माण कार्य 2026 से धरातल पर उतरेगा, जिसका लक्ष्य 2028 तक पूरा करना है। यह पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का पूरक बनेगा, जो लखनऊ को आगरा से जोड़ चुका है।