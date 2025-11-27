लखनऊ में IAS अधिकारियों को संबोधित करते समय स्मार्ट सिटी के GM की मौत, फर्श पर गिरे, फिर नहीं उठे

जानकारी के मुताबिक अजय कुमार सिंह, जो LDA के पूर्व चीफ इंजीनियर भी रह चुके थे। फिलहाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गुरुवार को वे ऑफिस में मौजूद IAS अधिकारियों को परियोजना से जुड़ी ट्रेनिंग दे रहे थे। बातचीत के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। और वे वहीं पर गिर पड़े। स्टाफ ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुँचाया। लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनकी मौत की खबर से विभाग में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सह कर्मियों ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है।