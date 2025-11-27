Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

धर्मेंद्र

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

लखनऊ में IAS अधिकारियों को संबोधित करते समय स्मार्ट सिटी के GM की मौत, फर्श पर गिरे, फिर नहीं उठे

लखनऊ में स्मार्ट सिटी परियोजना के जीएम IAS अफसर को परियोजना से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। अचानक वह बेहोश होकर फर्श पर गिरे और उनकी मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

लखनऊ

image

Mahendra Tiwari

Nov 27, 2025

लखनऊ में स्मार्ट सिटी परियोजना के जीएम अजय कुमार सिंह की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। गुरुवार को ऑफिस में IAS अफसरों को प्रोजेक्ट से जुड़ी जानकारी दे रहे थे। तभी उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल ले जाया गया। लेकिन डॉक्टर उन्हें बचा नहीं सके।

जानकारी के मुताबिक अजय कुमार सिंह, जो LDA के पूर्व चीफ इंजीनियर भी रह चुके थे। फिलहाल स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जीएम की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। गुरुवार को वे ऑफिस में मौजूद IAS अधिकारियों को परियोजना से जुड़ी ट्रेनिंग दे रहे थे। बातचीत के दौरान अचानक उनकी तबीयत खराब हुई। और वे वहीं पर गिर पड़े। स्टाफ ने तुरंत उन्हें नजदीकी अस्पताल पहुँचाया। लेकिन हालत गंभीर होने की वजह से डॉक्टर उन्हें बचा नहीं पाए। उनकी मौत की खबर से विभाग में शोक की लहर दौड़ पड़ी। सह कर्मियों ने उनके निधन पर गहरा शोक प्रकट किया है।

यह खबर अपडेट की जा रही है

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

27 Nov 2025 08:57 pm

Published on:

27 Nov 2025 07:59 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / लखनऊ में IAS अधिकारियों को संबोधित करते समय स्मार्ट सिटी के GM की मौत, फर्श पर गिरे, फिर नहीं उठे

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

प्रधानी चुनाव जीतने का देख रहे हैं सपना तो सबसे पहले SIR पर बनाएं नजर और अभी से शुरू कर दें यह काम

लखनऊ

यूपी के दो हाईवे अब हो जाएंगे सिक्स-लेन, 2.5 घंटे में तय होगी लखनऊ से वाराणसी की दूरी, 1 घंटे में सीतापुर से लखनऊ

लखनऊ

BLOs की मौतों से गरम हुआ SIR का मुद्दा: 1.62 लाख बीएलओ, 9 करोड़ से ज्यादा फॉर्म डिजिटाइज्ड होने बाकी, 8 दिन का वक्त

deaths of blos heated up sir issue over 9 crore forms yet to be digitized with 8 days to go know update
लखनऊ

UP: भाजपा को 14 जिलाध्यक्ष मिले: वो 5 चेहरे जिन पर पार्टी ने फिर से जताया भरोसा; इस दागी नेता पर गिरी गाज!

uttar pradesh bjp gets 14 district presidents tainted mukhlal removed 5 old faces reposed their trust
लखनऊ

UP में SIR से परेशान BLO, 4 की मौत, काम के प्रेशर में रो रही शिक्षिका…एक शिक्षामित्र ने दिया इस्तीफा

लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.