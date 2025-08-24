Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

गोंडा

कजरी तीज को लेकर प्रशासन ने तैयारी को दिया अंतिम रूप,10 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी

गोंडा जिले में कजरी तीज (हरितालिका तीज) को लेकर प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। जिले के दो प्रमुख मंदिरों पृथ्वी नाथ मंदिर और दुकान नाथ मंदिर पर इस बार 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं के जलाभिषेक करने का अनुमान है। पूरे मेले की निगरानी ड्रोन कैमरे से की जाएगी।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 24, 2025

Gonda
व्यवस्थाओं का जायजा लेते डीएम एसपी उपस्थित अधिकारी गण फोटो सोर्स

गोंडा जिले में कजरी तीज जलाभिषेक के पावन अवसर पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं कार्यक्रम की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रूप से संचालित करने के उद्देश्य से आज पुलिस लाइन गोंडा में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन एवं पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने संयुक्त रूप से की।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने कार्यक्रम से जुड़े समस्त अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश देते हुए कहा कि कजरीतीज के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक हेतु विभिन्न जल स्रोतों एवं मंदिरों में एकत्रित होते हैं। ऐसे में सभी संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो।

ये भी पढ़ें

कजरीतीज स्पेशल ट्रैफिक प्लानः गोंडा से होकर न जाये, चार दिन रहेगा रूट डायवर्जन, ये वैकल्पिक मार्ग अपनाए
गोंडा
Kajriteej

श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की सुविधा न हो

जिलाधिकारी ने साफ-सफाई, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सहायता, आपातकालीन सेवाएं एवं यातायात प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके लिए हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए। पुलिस बल की तैनाती, ड्रोन कैमरे से निगरानी, महिला सुरक्षा तथा भीड़ नियंत्रण के लिए प्रभावी योजना बनाने का निर्देश दिया गया।

थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में संवेदनशील स्थानों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करें

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील स्थलों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करें। जलाभिषेक के प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, तथा यातायात डायवर्जन की व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन की यह पहल श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।
इस दौरान सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी दी। तथा यह आश्वासन दिया कि कार्यक्रम को सकुशल एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने हेतु पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 07:07 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / कजरी तीज को लेकर प्रशासन ने तैयारी को दिया अंतिम रूप,10 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.