कजरी तीज को लेकर प्रशासन ने तैयारी को दिया अंतिम रूप,10 लाख से अधिक श्रद्धालु करेंगे जलाभिषेक ड्रोन कैमरे से होगी निगरानी

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में संवेदनशील स्थलों की पहचान कर सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद करें। जलाभिषेक के प्रमुख स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, बैरिकेडिंग, सीसीटीवी निगरानी, तथा यातायात डायवर्जन की व्यवस्था समय से सुनिश्चित की जाए। जिला प्रशासन की यह पहल श्रद्धालुओं की सुरक्षा एवं सुविधा सुनिश्चित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है।

इस दौरान सभी अधिकारियों ने अपने-अपने विभागों की तैयारियों की जानकारी दी। तथा यह आश्वासन दिया कि कार्यक्रम को सकुशल एवं शांतिपूर्ण रूप से सम्पन्न कराने हेतु पूर्ण समर्पण के साथ कार्य करेंगे।