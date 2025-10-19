पटाखा बाजार पर प्रशासन की कड़ी निगरानी – कहा, सुरक्षा नियम तोड़े तो होगी जेल की सैर!

सज रही दुकाने निरीक्षण करते अधिकारी फोटो सोर्स पत्रिका
दीपावली पर्व के मद्देनज़र जिले का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित शहीदे आज़म भगत सिंह मैदान में इस बार भी पटाखा बाजार सजने जा रहा है। जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, वहीं बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।
अपर पुलिस अधीक्षक मनोज रावत, नगर कोतवाल और सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने संयुक्त रूप से पटाखा बाजार का निरीक्षण किया। सुरक्षा इंतज़ामों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों को निर्देशित किया गया कि दुकान में निर्धारित दूरी, अग्निशमन यंत्र और अन्य सुरक्षा साधनों की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करें।
सिटी मजिस्ट्रेट पंकज वर्मा ने बताया कि इस वर्ष पटाखों की अस्थायी बिक्री के लिए कुल 139 आवेदन प्राप्त हुए हैं। सभी स्वीकृत दुकानों को प्रशासनिक निगरानी में लगाया जाएगा। ताकि सुरक्षा मानकों का पूर्ण पालन सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि अवैध रूप से पटाखे बेचने या भंडारण करने वालों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ छापेमारी कर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन का लक्ष्य है कि दीपावली का पर्व उत्साह और सुरक्षित माहौल में मनाया जा सके।
