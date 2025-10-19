पटाखा बाजार पर प्रशासन की कड़ी निगरानी – कहा, सुरक्षा नियम तोड़े तो होगी जेल की सैर!

दीपावली पर्व के मद्देनज़र जिले का प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। नगर कोतवाली क्षेत्र स्थित शहीदे आज़म भगत सिंह मैदान में इस बार भी पटाखा बाजार सजने जा रहा है। जिसके लिए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पटाखा विक्रेताओं को सुरक्षा मानकों का पालन करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने साफ कहा है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, वहीं बिना लाइसेंस पटाखे बेचने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा।