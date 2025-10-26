छठ महापर्व पर प्रशासन की बड़ी तैयारी, घाटों से लेकर सोशल मीडिया तक निगरानी, IG-DM-SP ने लिया जायजा

डीएम ने विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, बैरिकेडिंग, गोताखोरों की तैनाती, स्वच्छता और यातायात नियंत्रण से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पर भारी भीड़ उमड़ती है। इसलिए किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असुविधा नहीं होनी चाहिए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाटों पर पर्याप्त प्रकाश और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में रखी जाए। इधर, छठ पर्व की सुरक्षा तैयारियों को लेकर पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र अमित पाठक और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने भी खैरा भवानी मंदिर परिसर व घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। आईजी ने प्रकाश, सफाई, पार्किंग, सुरक्षा और यातायात नियंत्रण की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि चारपहिया और दोपहिया वाहनों की अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पर्याप्त प्रकाश व मार्गदर्शन बोर्ड लगाए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।