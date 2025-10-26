Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

छठ महापर्व पर प्रशासन की बड़ी तैयारी, घाटों से लेकर सोशल मीडिया तक निगरानी, IG-DM-SP ने लिया जायजा

छठ महापर्व को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। डीएम, आईजी और एसपी ने घाटों का निरीक्षण कर सुरक्षा, स्वच्छता और प्रकाश व्यवस्था की समीक्षा की। सोशल मीडिया पर भी बढ़ी निगरानी।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 26, 2025

Gonda

खैरा भवानी मंदिर पर घाट का निरीक्षण करती डीएम और अन्य अधिकारी फोटो सोर्स सूचना विभाग

गोंडा जिले में आगामी 27 और 28 अक्टूबर को मनाए जाने वाले छठ महापर्व को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस विभाग पूरी तरह मुस्तैद हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा एवं सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीएम प्रियंका निरंजन ने को खैरा भवानी मंदिर, पोखरा बड़गांव परिसर का निरीक्षण किया। उन्होंने घाटों पर चल रही तैयारियों का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

डीएम ने विशेष रूप से प्रकाश व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन, बैरिकेडिंग, गोताखोरों की तैनाती, स्वच्छता और यातायात नियंत्रण से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि छठ पर्व पर भारी भीड़ उमड़ती है। इसलिए किसी भी प्रकार की अव्यवस्था या असुविधा नहीं होनी चाहिए। डीएम ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि घाटों पर पर्याप्त प्रकाश और स्वच्छता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता में रखी जाए। इधर, छठ पर्व की सुरक्षा तैयारियों को लेकर पुलिस महानिरीक्षक देवीपाटन परिक्षेत्र अमित पाठक और पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने भी खैरा भवानी मंदिर परिसर व घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। आईजी ने प्रकाश, सफाई, पार्किंग, सुरक्षा और यातायात नियंत्रण की व्यवस्थाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि चारपहिया और दोपहिया वाहनों की अलग-अलग पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। पर्याप्त प्रकाश व मार्गदर्शन बोर्ड लगाए जाएं ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो।

सुरक्षा के व्यापक प्रबंध, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बढ़ी निगरानी

एसपी गोंडा ने बताया कि छठ पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए व्यापक पुलिस प्रबंध किए गए हैं। सभी प्रमुख स्थलों पर प्रभावी पेट्रोलिंग, महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती, मिशन शक्ति एवं एंटी रोमियो टीमों की सक्रियता सुनिश्चित की गई है। भीड़भाड़ वाले इलाकों और पूजा स्थलों पर गोताखोरों की टीम तैनात की गई है। वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी निगरानी बढ़ा दी गई है। ताकि किसी भी अफवाह या अनुचित गतिविधि पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।

छठ महापर्व आस्था, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का प्रतीक

डीएम प्रियंका निरंजन ने कहा कि छठ महापर्व आस्था, श्रद्धा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। सभी विभाग आपसी समन्वय से कार्य करें। ताकि श्रद्धालु बिना किसी असुविधा के श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना कर सकें।

Updated on:

26 Oct 2025 05:19 pm

Published on:

26 Oct 2025 05:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / छठ महापर्व पर प्रशासन की बड़ी तैयारी, घाटों से लेकर सोशल मीडिया तक निगरानी, IG-DM-SP ने लिया जायजा

