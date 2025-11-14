मेडिकल कॉलेज मोर्चरी में रखे शव की आंख गायब, नाराज परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल प्रशासन में हड़कंप

स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन हरकत में आया। सूचना मिलते ही एडीएम और सीएमओ मौके पर पहुंचे। परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया। सीएमओ ने कहा कि जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि यह गंभीर चूक है। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस व प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है।