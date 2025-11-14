Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

मेडिकल कॉलेज मोर्चरी में रखे शव की आंख गायब, नाराज परिजनों ने किया हंगामा, अस्पताल प्रशासन में हड़कंप

गोंडा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में युवक के शव की आंख गायब मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों के विरोध के बाद भारी भीड़ जुटी गई। हालात तनावपूर्ण हो गया। अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच का आश्वासन दिया।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 14, 2025

Gonda

हंगामा के बाद पहुंचा प्रशासन फोटो सोर्स पत्रिका

गोंडा मेडिकल कॉलेज की मोर्चरी में घोर लापरवाही का मामला सामने आने के बाद हंगामा मच गया। एक युवक के शव की आंख गायब मिलने पर परिजन आक्रोशित हो उठे और भारी संख्या में लोग मोर्चरी के बाहर जमा हो गए। गुस्सा इतना बढ़ा कि परिजन शव को मोर्चरी से बाहर निकालकर अस्पताल गेट पर रखकर विरोध जताने लगे। बढ़ते तनाव को देखते हुए पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और कार्रवाई का आश्वासन देकर लोगों को शांत कराया।

गोंडा जिले के राय शिवगढ़ के रहने वाले कौशलेंद्र कुमार सिंह उर्फ पिंकू करनैलगंज क्षेत्र के बाबूगंज में निर्माणाधीन छत पर ढलाई का काम करते थे। गुरुवार शाम काम के दौरान वे अचानक ऊँचाई से नीचे गिर गए। जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। परिजन घायल अवस्था में उन्हें मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे। लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। औपचारिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद शव को मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया गया।

सुबह परिजन पहुंचे तो देखा की आंख गायब थी

शुक्रवार सुबह जब परिजन मोर्चरी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मृतक की एक आंख गायब थी। यह देखकर परिवार के लोग भड़क उठे और तत्काल मोर्चरी कर्मचारियों पर भारी लापरवाही के आरोप लगाने लगे। कुछ ही देर में वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया। हालात तब और तनावपूर्ण हो गए जब परिजन शव को मोर्चरी से बाहर ले आए। उसे अस्पताल के मुख्य गेट पर रखकर प्रदर्शन करने लगे।

जांच में दोषी पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

स्थिति बिगड़ती देख प्रशासन हरकत में आया। सूचना मिलते ही एडीएम और सीएमओ मौके पर पहुंचे। परिजनों से बातचीत कर उन्हें शांत करने का प्रयास किया। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को स्वीकार करते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया। सीएमओ ने कहा कि जांच के बाद सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारों पर कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का कहना है कि यह गंभीर चूक है। दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए। पुलिस व प्रशासन पूरे मामले की जांच में जुटा है।

गोंडा

उत्तर प्रदेश

