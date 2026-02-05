तेरहवी से लौटते वक्त बुझ गया घर का चिराग, चार मासूमों के सिर से उठा पिता का साया

इसी दौरान उदियापुर के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक सवार नर्सिंग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं, लल्लू गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही भाभुवा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं गंभीर रूप से घायल लल्लू को जिला मेडिकल कॉलेज गोण्डा रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उसकी हालत नाजुक बनी हुई है।