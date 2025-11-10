Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

मौसम विभाग की नई चेतावनी, कड़ाके की ठंड के लिए हो जाए तैयार, इन संभाग में पड़ेगा घना कोहरा

मौसम अचानक करवट ले चुका है। सुबह-शाम की बढ़ती ठंडक और लौटते कोहरे ने सर्दी के तेज पड़ने के संकेत दे दिए हैं। मौसम विभाग का दावा- अगले कुछ दिनों में हालात और बदल सकते हैं। आगे जानें, कब बढ़ेगी कड़कड़ाती ठंड…

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Nov 10, 2025

Weather

सांकेतिक तस्वीर फोटो सोर्स पत्रिका

यूपी में मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है। नवंबर के मध्य तक पहुंचते-पहुंचते प्रदेश में ठंड की दस्तक महसूस होने लगी है। अभी पारा इतना नीचे नहीं उतरा कि सर्दी कड़कड़ाने लगे। लेकिन सुबह और रात के वक्त हल्की ठिठुरन और धुंध की परत यह संकेत दे रही है कि सर्दी अब दूर नहीं। वहीं दोपहर में खिलने वाली नरम धूप लोगों को गर्माहट का सुखद एहसास दे रही है।

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तत्काल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यदि पछुआ हवाएं इसी गति से चलती रहीं। तो आने वाले सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। रविवार को बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, बरेली, आगरा और सोनभद्र सहित कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमोत्तर हवाओं ने रातों को पहले से ज्यादा ठंडा बना दिया है। जबकि सुबह के समय हल्का कोहरा कई स्थानों पर दृश्यता कम करता दिखा। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार, तराई और पूर्वांचल क्षेत्र में सुबह का कोहरा और गाढ़ा हो सकता है। हालांकि दिन में धूप की मौजूदगी बनी रहने की उम्मीद है।

इन जिलों में सुबह शाम रहेगा अधिक कोहरा

सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज और कुशीनगर सहित आसपास के जिलों में सुबह शाम कोहरा अधिक पड़ने की संभावना है। कुछ स्थानों पर दृश्यता काफी कम हो सकती है।

Published on:

10 Nov 2025 08:32 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / मौसम विभाग की नई चेतावनी, कड़ाके की ठंड के लिए हो जाए तैयार, इन संभाग में पड़ेगा घना कोहरा

गोंडा

उत्तर प्रदेश

