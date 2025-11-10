मौसम विभाग की नई चेतावनी, कड़ाके की ठंड के लिए हो जाए तैयार, इन संभाग में पड़ेगा घना कोहरा

मौसम विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले तीन से चार दिनों तक प्रदेश में इसी तरह का मौसम बना रहेगा। तत्काल किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। यदि पछुआ हवाएं इसी गति से चलती रहीं। तो आने वाले सप्ताह में कड़ाके की ठंड पड़ने की संभावना है। रविवार को बाराबंकी, कानपुर, प्रयागराज, बरेली, आगरा और सोनभद्र सहित कई जिलों में रात का न्यूनतम तापमान करीब 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पश्चिमोत्तर हवाओं ने रातों को पहले से ज्यादा ठंडा बना दिया है। जबकि सुबह के समय हल्का कोहरा कई स्थानों पर दृश्यता कम करता दिखा। मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के अनुसार, तराई और पूर्वांचल क्षेत्र में सुबह का कोहरा और गाढ़ा हो सकता है। हालांकि दिन में धूप की मौजूदगी बनी रहने की उम्मीद है।