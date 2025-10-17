Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोंडा

अधिकारी मौत के बाद भी करता रहा सत्यापन, कोर्ट के आदेश पर रहस्य से उठा पर्दा

गोंडा जिले में खाद्यान्न वितरण में हैरान करने वाली लापरवाही सामने आई है। मृत ग्राम विकास अधिकारी के नाम से सत्यापन कराए जाने के खुलासे के बाद अदालत ने परसपुर के पूर्ति निरीक्षक और कोटेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला कोतवाली देहात क्षेत्र के नरायनपुर मर्दन गांव का है, जहां शिकायत के बाद भी प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई नहीं की गई थी।

less than 1 minute read

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Oct 17, 2025

Gonda

राशन की दुकान की सांकेतिक फोटो जेनरेट Ai

गोंडा जिले में खाद्यान्न वितरण में गंभीर गड़बड़ी का मामला सामने आया है। इस प्रकरण में मृत ग्राम विकास अधिकारी से सत्यापन कराए जाने की बात उजागर होने पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। परसपुर के पूर्ति निरीक्षक और संबंधित कोटेदार के खिलाफ मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।

गोंडा जिले के कोतवाली देहात क्षेत्र के ग्राम नरायनपुर मर्दन का है। गांव के रहने वाले राजेश कुमार ने 7 जुलाई 2025 को अदालत में अर्जी दाखिल कर शिकायत की थी कि गांव के उचित दर विक्रेता सुनील कुमार खाद्यान्न वितरण में धांधली कर रहे हैं। सबसे हैरानी की बात यह रही कि वितरण का सत्यापन एक ऐसी ग्राम विकास अधिकारी से कराया गया। जिनका निधन दो वर्ष पहले 15 नवंबर 2022 को हो चुका था।

आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज

शिकायतकर्ता के अनुसार, इस संबंध में 30 अप्रैल 2025 को जिलाधिकारी से शिकायत की गई थी। मामले की जांच का जिम्मा उपजिलाधिकारी करनैलगंज ने नायब तहसीलदार और पूर्ति निरीक्षक अनुज कुमार को सौंपा था। दोनों ने जांच रिपोर्ट तो जमा कर दी। लेकिन मृत अधिकारी से कराए गए सत्यापन की पड़ताल नहीं की।
राजेश कुमार का कहना है कि इस पूरे मामले की सूचना पुलिस और वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए उपलब्ध साक्ष्यों और परिस्थितियों के आधार पर कोतवाली देहात के प्रभारी निरीक्षक को आरोपियों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू करने का आदेश दिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

17 Oct 2025 01:49 pm

Published on:

17 Oct 2025 01:48 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / अधिकारी मौत के बाद भी करता रहा सत्यापन, कोर्ट के आदेश पर रहस्य से उठा पर्दा

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP Anganwadi Bharti 2025: यूपी में 69 हजार से ज्यादा आंगनबाड़ी पदों पर होगी भर्ती, महिलाओं के लिए बड़ा मौका !

Anganwadi
गोंडा

भैंस हुई बेकाबू ! चारा डालते वक्त युवक पर टूटी आफत, अस्पताल में तोड़ा दम

Gonda
गोंडा

किसानों को करना होगा ये जरूरी काम, वरना नहीं मिलेगा योजनाओं का लाभ, जानिए पूरी डिटेल

Gonda
गोंडा

बिहार में बनेगी जेडीयू-भाजपा सरकार” -बृजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा, अखिलेश पर साधा निशाना

बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह
गोंडा

दीपावली से पहले बड़ी कार्रवाई: बिना लाइसेंस के बन रहा था मिलावटी छेना, 7.76 लाख का माल नष्ट!

Gonda
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.