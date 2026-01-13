रातभर चला ऑपरेशन, 25 हजार का इनामिया बदमाश मुठभेड़ में घायल, अवैध तमंचा बरामद

पुलिस अधीक्षक विनीत जायसवाल ने बताया कि देर रात कोतवाली नगर क्षेत्र की चौकी मिश्रौलिया के अंतर्गत नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम की संयुक्त कार्रवाई में पुलिस की गोली लगने से शातिर बदमाश दौलत खान घायल हो गया जिसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके ऊपर 25 हजार का इनाम था। इसकी निशान देही पर एक अवैध तमंचा, बाइक कारतूस के अलावा 40 हजार की नगदी चांदी के आभूषण बरामद किए गए हैं। इस बदमाश द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र में दुकान और घरों में नकबजनी करके चोरी की गई। केस दर्ज कर अन्य बदमाशों की तलाश की जा रही है। इसके खिलाफ गोंडा के अलावा शाहजहांपुर रामपुर और उत्तराखंड राज्य में गंभीर धाराओं में मुकदमे पंजीकृत हैं। इस मामले में पुलिस आवश्यक वैधानिक कार्रवाई कर रही है।