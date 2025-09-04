UP PET 2025: अतिरिक्त बसों से सफर आसान, देखें एग्जाम पैटर्न और जरूरी गाइडलाइन

UP PET 2025: उत्तर प्रदेश में 6 और 7 सितंबर को होने वाली UPSSSC PET 2025 के लिए परिवहन राज्यमंत्री दयाशंकर सिंह ने खास इंतज़ाम करने के आदेश दिए हैं। सभी 46 परीक्षा जिलों के लिए एक्स्ट्रा बसें चलाई जाएंगी। ताकि परीक्षार्थी और उनके परिजन आसानी से परीक्षा सेंटर तक पहुंच सकें। बस स्टेशनों पर सुरक्षा भी टाइट रहेगी।
UP PET 2025: परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने सभी रीजनल मैनेजर्स को प्रशासन से तालमेल बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही निगम हेल्पलाइन 18001802877 और महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन 8114277777 को फ्लेक्स और बैनर्स पर डिस्प्ले कराने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के लाखों युवाओं के लिए यह एग्जाम करियर का बड़ा मौका है। इसलिए सरकार और विभाग दोनों ने तैयारी पूरी कर ली है।
मोड: ऑफलाइन (OMR आधारित)
कुल प्रश्न: 100 (हर प्रश्न 1 अंक)
नेगेटिव मार्किंग: 0.25 अंक कटेंगे
समय: 2 घंटे
भाषा: हिंदी और इंग्लिश दोनों में
विषय: GK, हिंदी, रीजनिंग, गणित, सामान्य विज्ञान, करेंट अफेयर्स, डेटा इंटरप्रिटेशन
लगभग 30 अंक के सवाल पैसज, ग्राफ और टेबल एनालिसिस से होंगे।
एग्जाम शेड्यूल
पहली पाली: सुबह 10 से 12 बजे तक
दूसरी पाली: दोपहर 3 से 5 बजे तक
जरूरी गाइडलाइन
एडमिट कार्ड + पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य
पानी की बोतल, मास्क और बॉलपॉइंट पेन साथ लाएं
सही जवाब = 1 अंक, गलत जवाब = 0.25 कटौती