UP PET 2025: अतिरिक्त बसों से सफर आसान, देखें एग्जाम पैटर्न और जरूरी गाइडलाइन

UP PET 2025: परिवहन निगम के एमडी मासूम अली सरवर ने सभी रीजनल मैनेजर्स को प्रशासन से तालमेल बनाए रखने को कहा है। इसके साथ ही निगम हेल्पलाइन 18001802877 और महिलाओं के लिए दामिनी हेल्पलाइन 8114277777 को फ्लेक्स और बैनर्स पर डिस्प्ले कराने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी के लाखों युवाओं के लिए यह एग्जाम करियर का बड़ा मौका है। इसलिए सरकार और विभाग दोनों ने तैयारी पूरी कर ली है।