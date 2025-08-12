12 अगस्त 2025,

मंगलवार

UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच, कल से 2 दिन इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD latest update

UP Rains: बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के बाद मौसम विभाग ने उमस भरी गर्मी के बीच यूपी के इन जिलों में 14 और 15 अगस्त को भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हालांकि इन दोनों दोनों संभाग में जोरदार बारिश होने की संभावना है।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 12, 2025

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। सोमवार को राज्य के कई हिस्सों में जमकर बारिश हुई। लेकिन उमस अब भी बरकरार हैं। बारिश होने के बाद भी लोगों को गर्मी से राहत नहीं मिली है।
बंगाल की खाड़ी में बने एक नया मौसमी सिस्टम के चलते आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला और तेज हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले दो दिन बहुत भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

IMD Alert: उत्तर प्रदेश में बीते एक सप्ताह से बारिश का सिलसिला जारी है। इस दौरान पूरब से लेकर पश्चिम तक कहीं हल्की तो कहीं बहुत भारी बारिश हुई है। लगातार बारिश होने से कई नदियां उफान पर है। सोमवार को भी प्रदेश के कई जिलों में अच्छी बारिश हुई है। वहीं कुछ जिलों में बूंदाबांदी तक बारिश सीमित रही। सहारनपुर में सबसे ज्यादा 140 मिमी वर्षा दर्ज की गई। जबकि गोरखपुर में 75.2 मिमी और बलिया में 73.3 मिमी बारिश हुई। मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश हुई है।
लखनऊ मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बना नया वेदर सिस्टम अब और सक्रिय हो रहा है। साथ ही ट्रफ लाइन में भी मजबूती आई है। बंगाल की खाड़ी से आने वाली पूर्वा हवाएं पर्याप्त नमी लेकर आ रही हैं। इन सभी कारकों के चलते अगले दो दिन 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के पूर्वी से लेकर पश्चिमी हिस्सों तक अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है।

14 और 15 अगस्त को इन जिलों में बहुत भारी बारिश का अलर्ट

गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बिजनौर,लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, सहारनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, भदोही, जौनपुर, बस्ती, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व आसपास के इलाकों में बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। इसके अलावा यूपी के दोनों संभाग में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया।

Published on:

12 Aug 2025 09:43 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / UP Rains: उमस भरी गर्मी के बीच, कल से 2 दिन इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, IMD latest update

