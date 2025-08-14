Patrika LogoSwitch to English

गोंडा

UP Weather Today: यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कल से मौसम में बड़े बदलाव जानिए कब और कहां होगी बारिश

UP Weather Today: मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 23 जिलों में भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। 15 अगस्त को भी बारिश का सिलसिला जारी रहने की संभावना है। कल से पूर्वी यूपी के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

गोंडा

Mahendra Tiwari

Aug 14, 2025

UP Weather Today: उत्तर प्रदेश में मानसून ने एक बार फिर से अपनी रफ्तार पकड़ ली है। बीते कुछ दिनों की उमस और गर्मी के बाद अब कई जिलों में आसमान से राहत की फुहारें बरसने लगी हैं। प्रदेश के अलग-अलग हिस्सों में हुई बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी दी है।

UP Weather Today: मौसम विभाग ने गुरुवार को ताजा अपडेट जारी कर पूर्वी यूपी के जिलों में आज भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। हालांकि इस दौरान दोनों संभाग में बारिश की संभावना है। लेकिन कल से पूर्वी यूपी में मौसम का मिजाज बदल जाएगा। IMD ने पूर्वी यूपी के जिलों को 20 अगस्त तक ग्रीन जोन में रखा है। जबकि पश्चिमी यूपी में 14, 15 और 16 को भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बुधवार की शाम को सीतापुर में मौसम ने अचानक करवट ली और देखते ही देखते तेज बारिश शुरू हो गई। इसी तरह लखनऊ, आगरा, उरई, बस्ती, बांदा, सुल्तानपुर, और अयोध्या जैसे कई जिलों में भी अच्छी बारिश देखने को मिली। हालांकि, कुछ इलाके ऐसे भी रहे जहां अब भी गर्मी और उमस ने लोगों को बेहाल कर रखा है। अब मौसम विभाग की मानें तो 14 और 15 अगस्त को प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इन दोनों दिनों में तेज बारिश और गरज-चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। 14 अगस्त को जहां पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में और पूर्वी यूपी के कुछ क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। वहीं 15 अगस्त को पश्चिमी यूपी में भारी बारिश को लेकर विशेष अलर्ट जारी किया गया है।

Up Aaj ka mausum: इन जिलों में आज भारी बारिश का अलर्ट

सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर जैसे जिले शामिल हैं। इसके अलावा लखीमपुर खीरी, हरदोई, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कासगंज, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मैनपुरी, इटावा, औरैया, और अमरोहा में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही मुरादाबाद, रामपुर, संभल, बदायूं, जालौन, झांसी, ललितपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी मूसलधार बारिश की आशंका जताई गई है।

इन जिलों में बारिश के साथ बिजली गिरने का अलर्ट

बहराइच, सीतापुर, हरदोई, कानपुर, उन्नाव, लखनऊ, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, अलीगढ़, हापुड़, बुलन्दशहर, एटा, और बिजनौर जैसे इलाकों में बादल गरजने और आकाशीय बिजली गिरने का खतरा भी बना हुआ है।

Published on:

14 Aug 2025 09:34 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / UP Weather Today: यूपी के 23 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कल से मौसम में बड़े बदलाव जानिए कब और कहां होगी बारिश

