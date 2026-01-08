अगले 72 घंटे में पलटेगा मौसम, 23 जिलों में कोल्ड डे, 30 जिलों में घना कोहरा, IMD latest update

अयोध्या, गोंडा- बहराइच समेत लगभग 23 जिलों में पूरे दिन ठंडे दिन जैसे हालात बने रहे। मौसम विभाग ने आज कोल्ड डे घोषित किया है। बीते कई दिनों से सूरज बादलों और कोहरे की ओट में छिपा रहा। जिससे लोगों को दिन में भी ठिठुरन झेलनी पड़ी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रदेशभर में आठवीं कक्षा तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं, ऊंची कक्षाओं के स्कूल बदले हुए समय पर सुबह 10 बजे से खोले जा रहे हैं। कुछ जिलों में हालात ज्यादा खराब होने के कारण 12वीं तक के स्कूल भी अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं।