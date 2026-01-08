8 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

profile_icon

प्रोफाइल

गोंडा

अगले 72 घंटे में पलटेगा मौसम, 23 जिलों में कोल्ड डे, 30 जिलों में घना कोहरा, IMD latest update

मौसम विभाग ने गुरुवार की सुबह ताजा अपडेट जारी कर अगले 72 घंटे में मौसम के एक बार फिर करवट लेने की संभावना जताई है। प्रदेश के 23 जिलों में आज कोल्ड डे घोषित किया गया है। 30 से अधिक जिलों में घना कोहरा छाया रहा। भीषण ठंड को देखते कई जिलों में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं।

2 min read
Google source verification

गोंडा

image

Mahendra Tiwari

Jan 08, 2026

सांकेतिक फोटो

सांकेतिक फोटो

उत्तर प्रदेश में इस समय कड़ाके की ठंड लोगों की दिनचर्या पर भारी पड़ रही है। पहाड़ों से आ रही सर्द हवाओं ने गलन बढ़ा दी है। घना कोहरा, ठंडे दिन और बंद स्कूलों ने आम जनजीवन को पूरी तरह से सुस्त कर दिया है।

उत्तर प्रदेश में ठंड ने इस बार अपने तेवर और सख्त कर लिए हैं। पहाड़ी इलाकों से चल रही बर्फीली हवाओं के चलते सुबह-शाम जबरदस्त गलन महसूस की जा रही है। गुरुवार सुबह प्रदेश के करीब 30 जिलों में घना कोहरा छाया रहा। वाराणसी, गोरखपुर, आगरा, मथुरा, बरेली, मुरादाबाद जैसे शहरों में हालात इतने खराब रहे कि कई जगह देखने की दूरी 10 मीटर तक सिमट गई।

पूर्वी यूपी के 23 जिलों में कोल्ड डे

अयोध्या, गोंडा- बहराइच समेत लगभग 23 जिलों में पूरे दिन ठंडे दिन जैसे हालात बने रहे। मौसम विभाग ने आज कोल्ड डे घोषित किया है। बीते कई दिनों से सूरज बादलों और कोहरे की ओट में छिपा रहा। जिससे लोगों को दिन में भी ठिठुरन झेलनी पड़ी। कड़ाके की ठंड को देखते हुए प्रदेशभर में आठवीं कक्षा तक के स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं। वहीं, ऊंची कक्षाओं के स्कूल बदले हुए समय पर सुबह 10 बजे से खोले जा रहे हैं। कुछ जिलों में हालात ज्यादा खराब होने के कारण 12वीं तक के स्कूल भी अस्थायी रूप से बंद किए गए हैं।

ठंड और कोहरे का यातायात पर दिखा असर

ठंड और कोहरे का सीधा असर यातायात पर भी दिखा। सड़कों पर वाहन कम नजर आए और रेल व हवाई सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हुईं। प्रयागराज, वाराणसी जैसे बड़े रेलवे स्टेशनों पर कई ट्रेनें घंटों देरी से पहुंचीं। हवाई यात्रियों को भी उड़ानों में विलंब का सामना करना पड़ा।

अयोध्या प्रदेश का सबसे ठंडा शहर

पिछले 24 घंटे में आजमगढ़ और अयोध्या प्रदेश के सबसे ठंडे इलाके रहे, जहां न्यूनतम तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ठंड बढ़ने से अस्पतालों में ब्लड प्रेशर और हृदय रोगियों की संख्या भी तेजी से बढ़ी है।
मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में हल्की राहत मिल सकती है। लेकिन 12 जनवरी के बाद कड़ाके की ठंड से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

मानसून

up weather

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Jan 2026 10:24 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Gonda / अगले 72 घंटे में पलटेगा मौसम, 23 जिलों में कोल्ड डे, 30 जिलों में घना कोहरा, IMD latest update

बड़ी खबरें

View All

गोंडा

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘दुनिया वालो सुनो…’ बहुबली नेता बृजभूषण सिंह के जन्मदिन पर वायरल हुआ सॉग, बेटे ने ऐसे किया विश

बृजभूषण सिंह पर बना वीडियो सॉन्ग बना चर्चा का विषय
गोंडा

अपर्णा यादव का सपा नेता पर पलटवार, बोलीं—‘यह उनकी मानसिकता दिखाता है’, लव जिहाद और SIR पर दिया बड़ा बयान

बीजेपी नेता अर्पणा यादव फोटो सोर्स पत्रिका
गोंडा

पनीर को बाय…बाय, बृजभूषण की राष्ट्रकथा के भंडारे में बनेगा ‘निमोना और सगपहिता’

गोंडा

जगतगुरु परमहंस दास का विवादित बयान— शाहरुख खान पर जासूसी के आरोप, पाकिस्तान-बांग्लादेश से जोड़ा नाम

जगद्गुरु परमहंस दास फोटो सोर्स ANI
गोंडा

बृजभूषण शरण सिंह के राष्ट्र कथा महोत्सव में नन्हे मदन मोहन ने गुल्लक दान कर कहा-हमें भी सांसद बनना है

राष्ट्र कथा महोत्सव में मासूम सपनों की बड़ी उड़ान (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
गोंडा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.