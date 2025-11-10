योगी सरकार की बड़ी कार्रवाई: 27 हजार लीटर ENA घोटाले में सहायक आबकारी आयुक्त बर्खास्त

जांच रिपोर्ट आबकारी मंत्री को सौंपे जाने के बाद मंत्री ने तत्काल प्रभाव से बर्खास्तगी का आदेश जारी कर दिया। मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आबकारी विभाग को भ्रष्टाचार-मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस दिशा में किसी भी प्रकार की अनियमितता को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि चाहे कोई भी अधिकारी या कर्मचारी क्यों न हो, अगर वह भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता या लापरवाही में शामिल पाया गया। तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस घटनाक्रम ने विभाग के भीतर भी स्पष्ट संदेश दे दिया है। कि सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति केवल शब्दों तक सीमित नहीं है। बल्कि उसे सख्ती से लागू किया जा रहा है।