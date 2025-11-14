Bihar Election Result: बिहार में पहली बार ट्रांसजेंडर उम्मीदवार ने लड़ा चुनाव, जानिए प्रीति किन्नर का कैसा रहा प्रदर्शन

प्रीति किन्नर मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के सोनबरसा प्रखंड के खाप गांव की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले करीब 22 वर्षों से गोपालगंज के भोरे प्रखंड के कल्याणपुर गांव में रह रही हैं, जहां उन्होंने गरीबों और वंचितों की सेवा में खुद को समर्पित किया है। एक ट्रांसजेंडर महिला और समाजसेवी के रूप में, प्रीति ने अपने खर्च से अब तक 27 से अधिक गरीब लड़कियों की शादी करवाई है और उनका मानना है कि समाज में भेदभाव खत्म करने के लिए सबको साथ लेकर चलना जरूरी है।