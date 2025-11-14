Bihar Election: मतगणना के बीच JDU में हलचल तेज, अचानक CM आवास पहुंचे संजय झा और अशोक चौधरी

सीएम आवास पहुंचते हुए JDU नेता
Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना तेज रफ्तार से जारी है। एनडीए को भारी बहुमत मिलता देख जहां JDU दफ्तरों में जश्न का माहौल है, वहीं दूसरी ओर मुख्यमंत्री आवास पर अचानक राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। शुक्रवार दोपहर JDU के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी अचानक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने उनके एक अणे मार्ग स्थित आवास पहुंच गए। दोनों नेताओं की एंट्री के बाद सीएम आवास के बाहर भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है।
सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री आवास पर तीनों नेताओं की बंद कमरे में अहम बैठक चल रही है। ये बैठक इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है क्योंकि एनडीए को मिल रहे भारी जनादेश के बीच सरकार गठन, मंत्रिमंडल के संभावित स्वरूप और NDA के भीतर पावर-बैलेंस पर भी चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि इस संबंध में कोई भी आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, शाम 4 बजे तक JDU के प्रत्याशी 5 सीटों पर जीत चुके हैं और 80 से अधिक सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि BJP 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। चिराग पासवान की LJP (R) भी 19 से ज्यादा सीटों पर मजबूती से उभर रही है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा भी 5 सीटों पर आगे चल रही है। इस स्पष्ट बहुमत ने NDA नेताओं को राहत दी है, लेकिन सरकार गठन की पूरी रूपरेखा तय करने के लिए टॉप लेवल बातचीत जरूरी मानी जा रही है।
दूसरी ओर, जेडीयू और बीजेपी कार्यालयों में जश्न शुरू हो चुका है। समर्थक पटाखों, ढोल-नगाड़ों और मिठाइयों के बीच लगातार जीत के नारे लगा रहे हैं। जेडीयू कार्यालय में नीतीश कुमार के पोस्टर लगे हैं, जिन पर उन्हें टाइगर बताया गया है। पटना की सड़कों पर भी पोस्टर लगे हैं, जिन पर लिखा है, बिहार का मत नीतीश कुमार। बीजेपी कार्यालय में भी कार्यकर्ता पटाखे फोड़कर और मिठाइयां बांटकर जश्न मना रहे हैं।
बड़ी खबरेंView All
बिहार चुनाव
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग