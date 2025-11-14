Bihar Election: मतगणना के बीच JDU में हलचल तेज, अचानक CM आवास पहुंचे संजय झा और अशोक चौधरी

चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार, शाम 4 बजे तक JDU के प्रत्याशी 5 सीटों पर जीत चुके हैं और 80 से अधिक सीटों पर आगे चल रहे हैं, जबकि BJP 95 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। चिराग पासवान की LJP (R) भी 19 से ज्यादा सीटों पर मजबूती से उभर रही है। हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा भी 5 सीटों पर आगे चल रही है। इस स्पष्ट बहुमत ने NDA नेताओं को राहत दी है, लेकिन सरकार गठन की पूरी रूपरेखा तय करने के लिए टॉप लेवल बातचीत जरूरी मानी जा रही है।