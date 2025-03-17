तिवारीपुर थाने का दर्दनाक मामला…पुलिस ने बुलाया थाने, खौफ में फंदे से लटकी महिला

थाने बुलाने पर जानकी काफी सहम गई शनिवार की रात जब परिवार के लोग सो गए, तो कमरे में कुंडी में बंधे दुपट्टा से लटक गई। सुबह जब काफी देर तक दरवाजा न खुला तब लोगों ने दरवाजा खटखटाया। जब कोई जवाब नहीं मिला तब लोगों ने दरवाजा तोड़, अंदर की स्थिति देख लोगों के होश उड़ गए।जानकी छत की कुंडी से दुपट्टे के फंदे से झूल रही थी। परिवार वालों की चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग जुट गए। सूचना मिलने पर पहुंची तिवारीपुर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल कर शव को पीएम के लिए भेजा।