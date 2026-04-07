DDU विश्वविद्यालय में छात्र ने परीक्षा नियंत्रक को धमकाया, बोला…तुम्हारे बाप की ? टुकड़े टुकड़े गैंग से भी है छात्र का नाता

इस पर परीक्षा नियंत्रक ने छात्र को कहा तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी नहीं है जो यहाँ से चला जाऊं इसके जवाब में चंदन ने कहा “क्या तुम्हारे बाप की यूनिवर्सिटी है। दिमाग ठीक कर देंगे।” इस बयान के बाद मामला और गंभीर हो गया। आरोप है कि उसने परीक्षा नियंत्रक डा. कुलदीप सिंह को भी धमकी दी। घटना के बाद परीक्षा नियंत्रक ने मुख्य नियंता को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई। पत्र में कहा गया कि इस तरह का व्यवहार विश्वविद्यालय की गरिमा के विरुद्ध है और इससे कर्मचारियों में भय का माहौल बन रहा है।