स्कूल जा रही छात्रा को ट्रेलर ने रौंदा, परिजनों में मचा कोहराम…ग्रामीणों में आक्रोश

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रेलर छात्रा के पैरों के ऊपर ही खड़ा हो गया था। चौराहे पर निर्माण कार्य में लगी जेसीबी मशीन की मदद से टेलर को हटाया गया। तत्पश्चात प्रधान राजेश निषाद और अन्य ग्रामीणों की सहायता से छात्रा को तत्काल बड़हलगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने छात्रा की गंभीर हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर रेफर कर दिया है। जहां इलाज के दौरान उसकी बुधवार सुबह मौत हो गयी, सड़क हादसा के बाद ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय प्रशासन द्वारा चालक की तलाश की जा रही है। पुलिस ने वाहन को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।