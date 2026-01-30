30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

गोरखपुर

गोरखपुर में महिला की नग्न लाश मिली, पहचान छुपाने के लिए कूंच दिया सिर…शरीर पर चोटों के निशान, क्षेत्र में दहशत

गोरखपुर जिले के पीपीगंज में एक महिला की नग्न लाश मिली है, उसके शरीर पर चोट के निशान हैं और सिर भी बुरी तरह कुचला हुआ था, सुबह टहलने निकले स्थानीय लोगों ने सूचना पुलिस को दी।फोरेंसिक टीम के साथ पहुंचे एसएसपी ने घटना स्थल का निरीक्षण किया।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 30, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, महिला की नग्न लाश मिली

गोरखपुर जिले के पीपीगंज क्षेत्र में उस समय हड़कंप मच गया जब एक महिला की नग्न लाश मिली, शव पर चोट के कई निशान मिले हैं और सिर भी कुचला हुआ था। यह खबर जैसे ही इलाके में फैली हड़कंप मच गया और भारी भीड़ जुट गई।

हत्या कर फेंकी गई महिला की नग्न लाश

सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी भी भारी फोर्स के साथ पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू किए। प्रथम दृष्टया सामने आ रहा है कि किसी ने हत्या करके लाश यहां फेंकी है। पहचान छिपाने के लिए सिर कूंच दिया गया है। फॉरेंसिक टीम भी जांच कर रही है, अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई है।

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, शव की पहचान नहीं हुई

जानकारी के मुताबिक पीपीगंज के बेयर घट्‌टा पुल के नीचे सुबह लोगों ने महिला की लाश देखी। महिला के शरीर पर एक भी कपड़े नहीं थे। सिर ईंट से कूंचा गया है। इसके अलावा शरीर पर कई और जगहों पर चोट के निशान मिले हैं।

SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र प्रसाद ने कहा कि लाश कब्जे में लिया गया है पहचान कराई जा रही है ,शव जहां मिला था, वहां से पुल पर चढ़ते हुए बैरघट्टा गांव में डॉग स्क्वायड गया। करीब 200 मीटर बाद डॉग लौट आया।

SSP राज करन नय्यर ने मौके पर जांच पड़ताल की। पुलिस के मुताबिक, कहीं और महिला की हत्या कर लाश ठिकाने लगाई गई है। घटना स्थल पर थोड़ी दूर घसीटने के निशान मिले हैं।

आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी की रिपोर्टों को खंगाला जा रहा है। आसपास के इलाकों में लगे सीसी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। सर्विलांस की मदद से रात के समय इस मार्ग से गुजरने वाले संदिग्ध वाहनों और लोगों की जानकारी जुटाई जा रही है।

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में महिला की नग्न लाश मिली, पहचान छुपाने के लिए कूंच दिया सिर…शरीर पर चोटों के निशान, क्षेत्र में दहशत
