गोरखपुर

गोरखपुर में छात्र नेताओं ने सवर्ण जन प्रतिनिधियों को भेजी चूड़ियां, पुलिस से झड़प…आत्मदाह की धमकी

गोरखपुर में UGC नियमों के विरोध में सवर्ण छात्र नेताओं का सीधा कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून नहीं लेती या उसमें सुधार नहीं करती तब तक ये विरोध जारी रहेगा आगे चक्का जाम भी हो सकता है।

गोरखपुर

image

anoop shukla

Jan 29, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: पत्रिका, छात्र नेताओं का जोरदार विरोध

गोरखपुर में UGC के नए नियमों के खिलाफ छात्र नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो विरोध और तेज करते हुए चक्का जाम करेंगे। गुरुवार को छात्र नेता यूनिवर्सिटी गेट के सामने सड़क घेर कर बैठ गए।

पुलिस और छात्र नेताओं के बीच जबरदस्त झड़प

जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति होने लगी। जिसको देखते हुए पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की। इसी बीच प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच झडप हो गई।विरोध करते हुए छात्र नेता सड़क पर ही लेट गए और लगातार नारे बाजी करते रहे।

डीडीयू के गेट पर छात्र नेता अपने साथ चूड़ियां लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि ये चूड़ियां उन सवर्ण जनप्रतिनिधियों के लिए है जो इस काले कानून के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं।

सवर्ण जनप्रतिनिधियों को भेजी जाएंगी चूड़िया

ऐसे नेताओं को समाज का जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। जब वे जरूरत पड़ने पर समाज का साथ नहीं देंगे। इसलिए हम उन्हें चूड़ियां सौंप रहे हैं। वे चूड़ियां पहने और अपने घर बैठे हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे जीतेंगे भी।इन सवर्ण छात्र नेताओं का सीधा कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून नहीं लेती या उसमें सुधार नहीं करती तब तक ये विरोध जारी रहेगा।

छात्र नेता ने दी आत्मदाह की धमकी

इस दौरान एक छात्र नेता ने कहा कि सरकार हम लोगों को बांटना चाहती है। हम समाज में हर वर्ग के साथ रहते है कोई भेदभाव नहीं है ये लोग बस हमें बांटना चाहते हैं। अगर यह कानून वापस नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी गेट के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करूंगा।

Published on:

29 Jan 2026 03:56 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर में छात्र नेताओं ने सवर्ण जन प्रतिनिधियों को भेजी चूड़ियां, पुलिस से झड़प…आत्मदाह की धमकी
गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

