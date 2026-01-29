गोरखपुर में छात्र नेताओं ने सवर्ण जन प्रतिनिधियों को भेजी चूड़ियां, पुलिस से झड़प…आत्मदाह की धमकी

फोटो सोर्स: पत्रिका, छात्र नेताओं का जोरदार विरोध
गोरखपुर में UGC के नए नियमों के खिलाफ छात्र नेताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्र नेताओं का कहना है कि सरकार ये कानून वापस नहीं लेती है तो विरोध और तेज करते हुए चक्का जाम करेंगे। गुरुवार को छात्र नेता यूनिवर्सिटी गेट के सामने सड़क घेर कर बैठ गए।
जिससे ट्रैफिक जाम की स्थिति होने लगी। जिसको देखते हुए पुलिस ने उन्हें सड़क से हटाने की कोशिश की। इसी बीच प्रशासन और छात्र नेताओं के बीच झडप हो गई।विरोध करते हुए छात्र नेता सड़क पर ही लेट गए और लगातार नारे बाजी करते रहे।
डीडीयू के गेट पर छात्र नेता अपने साथ चूड़ियां लेकर पहुंचे। उनका कहना है कि ये चूड़ियां उन सवर्ण जनप्रतिनिधियों के लिए है जो इस काले कानून के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं।
ऐसे नेताओं को समाज का जनप्रतिनिधि बनने का अधिकार नहीं है। जब वे जरूरत पड़ने पर समाज का साथ नहीं देंगे। इसलिए हम उन्हें चूड़ियां सौंप रहे हैं। वे चूड़ियां पहने और अपने घर बैठे हम अपनी लड़ाई खुद लड़ लेंगे जीतेंगे भी।इन सवर्ण छात्र नेताओं का सीधा कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून नहीं लेती या उसमें सुधार नहीं करती तब तक ये विरोध जारी रहेगा।
इस दौरान एक छात्र नेता ने कहा कि सरकार हम लोगों को बांटना चाहती है। हम समाज में हर वर्ग के साथ रहते है कोई भेदभाव नहीं है ये लोग बस हमें बांटना चाहते हैं। अगर यह कानून वापस नहीं होता है तो यूनिवर्सिटी गेट के सामने पेट्रोल डालकर आत्मदाह करूंगा।
