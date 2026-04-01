सांसद रवि किशन शुक्ला को मिलेगी बड़ी उपलब्धि, LNCT यूनिवर्सिटी देगी डॉक्टरेट उपाधि

फ़ोटो सोर्स: सोशल मीडिया, सांसद रविकिशन
भारतीय सिनेमा के प्रख्यात अभिनेता, जनप्रतिनिधि एवं समाजसेवी तथा लोकसभा सांसद रवि किशन शुक्ला (रवि किशन) को एलएनसीटी विश्वविद्यालय, भोपाल द्वारा मानद डॉक्टरेट उपाधि (Doctor of Arts - Honoris Causa) से सम्मानित किए जाने का निर्णय लिया गया है।
यह प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें भारतीय सिनेमा, विशेष रूप से हिंदी एवं भोजपुरी फिल्म उद्योग में उनके उल्लेखनीय योगदान, कला एवं संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका तथा जनप्रतिनिधि के रूप में समाज और राष्ट्र सेवा के प्रति उनके समर्पण के लिए प्रदान किया जा रहा है।
LNCT समूह, जिसकी स्थापना प्रख्यात शिक्षाविद् एवं समाजसेवी श्री जय नारायण चौकसे के नेतृत्व में हुई, विगत 32 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारयुक्त शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। समूह द्वारा संचालित संस्थानों ने अब तक हजारों अभियंताओं एवं चिकित्सकों को देश को समर्पित किया है, वहीं सामाजिक सरोकारों के तहत संचालित आधुनिक चिकित्सालय के माध्यम से लाखों लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं।
यह सम्मान आगामी दीक्षांत समारोह में प्रदान किया जाएगा, जो 04 मई 2026, प्रातः 10:00 बजे एलएनसीटी विश्वविद्यालय परिसर, रायसेन रोड, भोपाल में आयोजित होगा। इस अवसर पर रवि किशन विद्यार्थियों को संबोधित कर अपने अनुभव साझा करेंगे।विश्वविद्यालय परिवार ने इस अवसर को अपने लिए गर्व का विषय बताते हुए उनके गरिमामयी उपस्थिति की अपेक्षा व्यक्त की है।
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