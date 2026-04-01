सांसद रवि किशन शुक्ला को मिलेगी बड़ी उपलब्धि, LNCT यूनिवर्सिटी देगी डॉक्टरेट उपाधि

LNCT समूह, जिसकी स्थापना प्रख्यात शिक्षाविद् एवं समाजसेवी श्री जय नारायण चौकसे के नेतृत्व में हुई, विगत 32 वर्षों से गुणवत्तापूर्ण एवं संस्कारयुक्त शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। समूह द्वारा संचालित संस्थानों ने अब तक हजारों अभियंताओं एवं चिकित्सकों को देश को समर्पित किया है, वहीं सामाजिक सरोकारों के तहत संचालित आधुनिक चिकित्सालय के माध्यम से लाखों लोगों को निःशुल्क सेवाएं प्रदान की गई हैं।