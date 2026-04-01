गोरखपुर में पार्किंग को लेकर भड़का विवाद, दो पक्षों में जमकर चले ईंट-पत्थर…कई घायल, घंटों मची रही अफरातफरी

सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। पुलिस ने दोनों पक्षों को समझाकर शांत कराया और घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल भिजवाया, जहां उनका इलाज चल रहा है।

संदीप टेबरीवाल पक्ष की ओर से कोतवाली थाने में लिखित तहरीर दी गई है। पुलिस दूसरे पक्ष से भी तहरीर लेकर पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि घटना में शामिल लोगों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस ने एहतियात के तौर पर इलाके में निगरानी बढ़ा दी है ताकि दोबारा कोई तनाव की स्थिति न बने। स्थानीय लोगों का कहना है कि रेती क्षेत्र में अक्सर पार्किंग को लेकर विवाद होते रहते हैं, जिस पर प्रशासन को स्थायी समाधान निकालने की आवश्यकता है।