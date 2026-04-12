अलविदा आशा ताई, सुरों की मलिका को रवि किशन ने यूं किया याद, लिखा- एक युग का अंत

आशा भोसले ने न सिर्फ हिंदी फिल्मों में, बल्कि मराठी, बंगाली, गुजराती, तमिल, तेलुगु और कई अन्य भाषाओं में गाकर इतिहास रचा। उन्होंने आर.डी. बर्मन, ओ.पी. नैय्यर, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल जैसे संगीतकारों के साथ काम किया। उनके गाने जैसे 'दुम मरो दुम', 'ये मेरे वतन के लोगो' (लता जी के साथ), टक्या करता है प्यारट आदि आज भी अमर हैं।

उनकी मौत से संगीत प्रेमी बहुत उदास हैं। कई सेलिब्रिटीज ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद किया और उनके योगदान को सलाम किया। आशा भोसले संगीत की दुनिया में हमेशा याद की जाएंगी। उनका जाना भारतीय संगीत के लिए बहुत बड़ा नुकसान है।