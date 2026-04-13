DIG एस. चन्नप्पा का खोराबार व खजनी थानों का वार्षिक निरीक्षण… चौकीदारों को किये सम्मानित

डीआईजी ने पूरे थाना परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाने में जब्त वाहनों का बेहतर रख-रखाव किया जाए और सभी अभिलेख अद्यावधिक एवं व्यवस्थित तरीके से संधारित किए जाएं।

इस दौरान मिशन शक्ति टीम से भी संवाद कर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों का टर्नआउट चेक किया गया तथा बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। ड्यूटी के निर्वहन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।