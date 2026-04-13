DIG एस. चन्नप्पा का खोराबार व खजनी थानों का वार्षिक निरीक्षण… चौकीदारों को किये सम्मानित

फ़ोटो सोर्स: पत्रिका, DIG का निरीक्षण
पुलिस व्यवस्था को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से गोरखपुर रेंज के डीआईजी एस. चन्नप्पा ने सोमवार को थाना खोराबार व थाना खजनी का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. कौस्तुभ समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थानों में रखे जनसुनवाई रजिस्टर, महिला अपराध रजिस्टर, अपराध रजिस्टर संख्या-04 सहित अन्य अभिलेखों की गहन जांच की। साथ ही थाना मालखाना का निरीक्षण करते हुए वहां रखे शस्त्र, कारतूस, माल मुकदमाती वाहन एवं अन्य सामान की स्थिति का जायजा लिया।
डीआईजी ने पूरे थाना परिसर का भ्रमण कर साफ-सफाई पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि थाने में जब्त वाहनों का बेहतर रख-रखाव किया जाए और सभी अभिलेख अद्यावधिक एवं व्यवस्थित तरीके से संधारित किए जाएं।
इस दौरान मिशन शक्ति टीम से भी संवाद कर क्षेत्र में भ्रमण के दौरान आने वाली समस्याओं की जानकारी ली और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। वहीं थाने पर मौजूद पुलिसकर्मियों का टर्नआउट चेक किया गया तथा बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी गईं। ड्यूटी के निर्वहन को लेकर भी आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
निरीक्षण के दौरान डीआईजी ने थाने पर उपस्थित चौकीदारों को सम्मानित कर उनका उत्साहवर्धन किया। वहीं एसएसपी डॉ. कौस्तुभ ने थाने पर आए फरियादियों की समस्याएं सुनते हुए उनके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।
इस अवसर पर निरीक्षक व उपनिरीक्षक स्तर के अधिकारियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर विवेचनाओं की समीक्षा भी की गई। कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक नगर निमिष पाटिल, पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दिनेश पुरी, क्षेत्राधिकारी कैण्ट अरुण कुमार सिंह, क्षेत्राधिकारी खजनी सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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