कलेक्ट्रेट व एमपी पॉलिटेक्निक में निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनों का डीएम-एसएसपी ने किया गहन निरीक्षण

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने कार्यदायी संस्था से अब तक की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली और शेष कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने के लिए कार्ययोजना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माण कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने तथा प्रगति रिपोर्ट समय-समय पर उपलब्ध कराने को भी कहा गया। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि जनपद में चल रहे सभी महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों की निरंतर निगरानी की जा रही है, ताकि विकास परियोजनाएं समय से पूरी होकर जनता को उनका लाभ मिल सके।इस अवसर पर संबंधित विभागों के इंजीनियर, अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।