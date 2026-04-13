पूर्व पार्षद से साइबर ठगों ने ठगे 8.50 लाख, पैसे निकालने की बात कर ठगों ने तोड़ा संपर्क

ग्रुप के मेंबर के कहने पर अलग-अलग दिनों में कई बार में मुझसे कुल 8.50 लाख रुपये जमा कराए गए। इसके बाद जब जमा पैसे निकालने का प्रयास किया तो भुगतान करने से मना कर दिया गया। इसके अलावा और पैसा जमा करने का दबाव बनाया जाने लगा। कंपनी के लोग कहे कि और पैसे जमा करेंगे, तभी आपका भुगतान हो पाएगा। पूर्व पार्षद ने जब कई बार अपना भुगतान कराने का दबाव बनाया तो जालसाजों ने संपर्क तोड़ दिया।

जालसाजी का मुकदमा दर्ज