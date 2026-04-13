Kanpur किडनी कांड: डॉक्टर रोहित गिरफ्तार, 25 हजार का इनामी था—अब खुलेंगे बड़े राज!

जांच के दौरान पुलिस ने आहूजा अस्पताल की संचालक डॉ. प्रीति आहूजा, उनके पति डॉ. सुरजीत सिंह आहूजा, एम्बुलेंस चालक शिवम अग्रवाल समेत मेडलाइफ और प्रिया अस्पताल के संचालकों को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में इस पूरे रैकेट के कई और सदस्यों के नाम सामने आए। इनमें गाजियाबाद के डॉ. रोहित, डॉ. वैभव मुद्गल, डॉ. अनुराग, ओटी मैनेजर अली और डॉ. अफजाल भी शामिल थे। पुलिस ने डॉक्टर रोहित, अली और डॉ. अफजाल पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। अब रोहित की गिरफ्तारी के बाद बाकी आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है।