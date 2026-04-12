रोडवेज बस की ठोकर से महिला की मौत, दूर छिटक कर गिरा मासूम

टक्कर होते ही स्वाति सड़क पर सिर के बल गिरी और उनका बच्चा दूर छटक कर गिरा। सड़क पर गिरते ही स्वाति सिंह का सिर फट गया, और तत्काल उसकी मौत हो गई। वहीं ससुर रामप्रताप सिंह और एक साल के बच्चे क्रियांश को गंभीर हालत में पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवाया। SO शाहपुर चंद्रभान सिंह ने बताया कि रोडवेज बस के चालक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। महिला का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज भिजवा दिया गया है।