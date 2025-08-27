माजिद, जावेद समेत 12 से ज्यादा लोगों से विधायक पूजा पाल को खतरा; दूसरी चिट्ठी पर अखिलेश यादव ने क्या कहा?

पूजा पाल की दूसरी चिट्ठी पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला। लखनऊ स्थित समाजवादी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूजा पाल की चिट्ठी पर अखिलेश ने कहा कि ये चिट्ठी आखिर कौन लिखवा रहा है? उन्होंने पूजा पाल को सलाह के लहजे में कहा कि वह कौशाम्बी में जो पाल समाज की पीड़ित हैं वहां जाकर न्याय दिलाएं।