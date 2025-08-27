माजिद, जावेद समेत 12 से ज्यादा लोगों से विधायक पूजा पाल को खतरा; दूसरी चिट्ठी पर अखिलेश यादव ने क्या कहा?

UP Politics: बीते कुछ दिनों से लगातार समाजवादी पार्टी पर कौशाम्बी के चायल सीट से विधायक पूजा पाल हमलावर हैं।समाजवादी पार्टी से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने बताया कि उनको किस से खतरा है?
एक निजी चैनल में इंटरव्यू के दौरान विधायक पूजा पाल से पूछा गया कि उनको किस से खतरा है? इस पर पूजा पाल ने जवाब दिया, '' ऐसे बहुत से लोग हैं। माजिद हैं, जावेद हैं..मैं नाम लूंगी तो 2 से 3 दर्जन नाम हो जाएंगे।''
बता दें कि पूजा पाल ने हाल में एक और चिट्ठी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट की थी। कैप्शन में उन्होंने लिखा, '' बीजेपी से खतरा नहीं, जनता के भरोसे से है ताकत। नेतृत्व कोई पद नहीं, सेवा का संकल्प है – और मैं इस संकल्प की बेटी हूं।''
पूजा पाल की दूसरी चिट्ठी पर समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव ने जमकर हमला बोला। लखनऊ स्थित समाजवादी मुख्यालय पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूजा पाल की चिट्ठी पर अखिलेश ने कहा कि ये चिट्ठी आखिर कौन लिखवा रहा है? उन्होंने पूजा पाल को सलाह के लहजे में कहा कि वह कौशाम्बी में जो पाल समाज की पीड़ित हैं वहां जाकर न्याय दिलाएं।
गौरतलब है कि सपा से अपनी बर्खास्तगी के नौवें दिन विधायक पूजा पाल ने पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर कड़ा पलटवार किया था। पूजा पाल ने अपने बयान से सबको चौंका दिया जब उन्होंने यह कहा कि अगर उनके पति की तरह उनकी भी हत्या होती है, तो इसके लिए समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को ही दोषी माना जाए।