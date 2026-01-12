गोरखपुर की गौशाला में गायों की दुर्दशा का वीडियो वायरल, लोगों की भड़की नाराजगी…निशाने पर नगर निगम

गोरखपुर जिले के एक गौशाला में ठंड में गायों की दुर्दशा का वीडियो वायरल होते ही हड़कंप मच गया, बता दें कि नगर निगम के वार्ड नंबर 38, कान्हा उपवन में स्थित गौशाला से एक वीडियो सामने आया है, जिसे लेकर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रही है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से शेयर किया जा रहा है। वीडियो में कुछ गायें जमीन पर गिरी हुई दिखाई दे रही हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वे मर चुकी हैं।