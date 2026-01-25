गोरखपुर में घर में घुस कर युवक की गोली मारकर हत्या, भाई की हालत गंभीर…गांव में भारी तनाव

जानकारी के मुताबिक झंगहा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह जमीन विवाद को लेकर दुबौली गांव निवासी पंकज निषाद को एक युवक ने उसके ही घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। घायलावस्था में ही परिवार के लोग उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।