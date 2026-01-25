गोरखपुर में घर में घुस कर युवक की गोली मारकर हत्या, भाई की हालत गंभीर…गांव में भारी तनाव

फोटो सोर्स: पत्रिका, युवक की गोली मारकर हत्या
गोरखपुर के झंगहा थाना क्षेत्र के दुबौली गांव में रविवार सुबह लगभग नौ बजे जमीन विवाद को लेकर एक युवक की गोली मार कर हत्या कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि पंकज निषाद को 4-5 लोगों ने उसके घर में घुसकर गोली मार दी।
गोली लगते ही पंकज निषाद गंभीर रूप से घायल हो गया। परिजन उसे लेकर मेडिकल कॉलेज भागे जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस हत्यारोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है।
जानकारी के मुताबिक झंगहा थाना क्षेत्र में रविवार सुबह जमीन विवाद को लेकर दुबौली गांव निवासी पंकज निषाद को एक युवक ने उसके ही घर में घुसकर गोली मार दी। गोली लगने से पंकज गंभीर रूप से घायल हो गया। गोली चलने के बाद घर में अफरा-तफरी मच गई। घायलावस्था में ही परिवार के लोग उसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे। हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, उसके इलाज के दौरान मृत्यु हो गई।
मृत पंकज की बेटी ने घटना के बारे में बताया कि उनके पट्टीदार रामजतन, अंकुल, सूरज और विशाल घर में घुस आए, आरोप है कि इन लोगों ने पहले उनके चाचा को कुदाल से पीटना शुरू कर दिया। चाचा को बचाने के लिए जब पंकज दौड़कर पहुंचे तो आरोपियों ने उनके साथ भी मारपीट की और फिर उन्हें जबरन कमरे के अंदर ले जाकर गोली मार दी।
इस दौरान घर में पंकज के माता-पिता, भाई-बहन और बच्चे मौजूद थे। इसके बाद अंकुल ने पंकज को पास बुलाया और फिर उसे निशाना बनाकर गोली चला दी। गोली लगते ही पंकज जमीन पर गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।
फिलहाल प्रारंभिक जांच में पुलिस ने इस घटना की वजह जमीन विवाद बताई है। सूचना मिलते ही झंगहा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपियों की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपियों की तलाश की जा रही है।सीओ चौरीचौरा और झंगहा पुलिस मौके पर जांच कर रही है। गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।
